Beursexperts zijn onzeker over richting beurs, maar tippen ASML

Beursexperts hebben moeite om de richting van de beurs in deze beursmaand en het komende halfjaar te voorspellen. Het effect van de oorlog in Oekraïne en de reactie van centrale banken zijn lastig in te schatten. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam onder beursexperts. Vorige maand waren de experts verdeeld. Het aantal optimisten en pessimisten hield elkaar in evenwicht. Uiteindelijk trok de Russische invasie in Oekraïne de AEX-index met 3,4% naar beneden. Verwachtingen maart: experts tasten in het duister Ook voor deze beursmaand hebben de 52 deelnemende experts moeite om te voorspellen welke kant het op gaat. Sommige beleggingsprofessionals vinden de reactie van de beurzen op de oorlog overdreven en anderen juist te mager. Ook kunnen de experts niet goed inschatten hoe de centrale banken zullen reageren. Zullen ze doorgaan op de geplande weg naar monetaire versoepeling? Of stellen ze hun koers bij? De stemming onder de beursexperts voor maart is als volgt: 40,4% is optimistisch (dat was vorige maand 42,6%)

21,2% is neutraal (tegen 14,7% vorige maand)

38,5% is pessimistisch (was 42,6%)

Saldo: 1,9%. Prognose komende halfjaar: neutraal Ook voor het komende halfjaar zijn de experts verdeeld. 33% denkt dat de beurs het goed zal doen, maar een even grote groep verwacht de AEX juist een zwakke performance zal neerzetten. De beleggingsexperts hebben zich in elk geval wel laten verrassen door actie van de Russische president Vladimir Poetin: vorige maand gaven ze nog aan niet bang te zijn voor een oorlog in Oekraïne. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 32,7% is optimistisch (dat was vorige maand 35,3%)

34,6% is neutraal (tegen 29,4% vorige maand)

32,7% is pessimistisch (dat was 35,3)

Saldo: 0,0% Aandelenkeuzes februari: ING en Aegon stellen zwaar teleur Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het er vanaf gebracht? Niet geweldig, zo blijkt. Topper ING werd midscheeps geraakt door de exposure aan Rusland. De beurswaarde kelderde met maar liefst 20%. Ook Aegon zat in de hoek waar de klappen vielen: de koers denderde met bijna 12% omlaag, na magere jaarcijfers en een dalende Amerikaanse rente. Alleen ASML liet een mager plusje zien. Per saldo daalden de aandelen op het boodschappenlijstje met ruim 7%. Bij de floppers wist Arcelor Mittal zich opvallend goed aan het negatieve sentiment te onttrekken, met een fraaie plus van 6%. Ook Unibail-Rodamco-Westfield, Philips en Adyen hielden droge voeten. Alleen de keuze voor Just Eat Takeaway bleek juist, gelet op de koersdaling van bijna 17%. Als het aandeel in de laatste dagen van februari niet zo sterk was opgekrabbeld, was het verlies nog groter geweest.



Het rijtje floppers liet een bescheiden verlies zien van 0,5% en deed het daarmee een stuk beter dan de AEX-index. Een fictief long/short fonds eindigde 7% in de min. Toppers februari

Rendement

Floppers februari Rendement

ASML +0,8% Arcelor Mittal +5,8% Aegon -11,6% Just Eat Takeaway -16,7% ING -19,6% Unibail-Rodamco-Westfield +0,9% Unilever -1,5% Philips +3,2% Adyen +4,2% Keuzes maart: ASML voert kooplijstje aan, JET wederom uit de gratie Tot slot de keuzes voor maart. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en waar kunnen we beter met een grote boog omheen lopen? ASML staat voor deze maand wederom op de eerste plaats op het kooplijstje. De andere namen in het rijtje zijn nieuw: Prosus, Shell en DSM.



Bij de floppers staan twee oude bekenden: Just Eat Takeaway en Adyen. KPN en Signify maken het lijstje compleet. "Twee namen die we niet zo vaak zien", merkt Van Zeijl op. Toppers maart

Saldo*

Floppers maart Saldo*

ASML 5 Just Eat Takeaway -5 Shell 4 Adyen -3 Prosus 4 KPN -2 DSM 2 Signify -2 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.