Slotcall: ECB bezorgd over verrassend hoge inflatie terwijl Turkse inflatie naar 54% klimt

Vraagje voor de podcast: waarom ligt een defensief aandeel als Unilever zo slecht in deze markt? Kan me niet voorstellen dat het een grote Oekraïne/Rusland-exposure heeft. Of is het aantrekken van de dollar (als veilige haven) een oorzaak? Dat duwt de valuta van opkomende markten - waar Unilever immers fors aanwezig is - omlaag. Of zie ik hier iets over het hoofd?