Slotcall: ECB bezorgd over verrassend hoge inflatie terwijl Turkse inflatie naar 54% klimt

Zwaargewicht Shell (-5,1%) trok de AEX (-2,2%) ver onder nul. Wall Street koerst inmiddels ook in het rood. De Amerikaanse beurzen begonnen wel sterk in het groen uit opluchting dat de rente over twee weken maar een kwart procent omhoog lijkt te zullen gaan.

Maar de groene koers was dus niet van lange duur, net als bij Just Eat Takeaway (-11,9%). Aan de sprint van de maaltijdbezorger lijkt een einde te zijn gekomen, want vandaag gaat het aandeel ongenadig hard omlaag. De mid- en smallcaps eindigden vandaag onder leiding van OCI (+1,7%), PostNL (+3,6%) en NSI (+1,9%) minder diep in het rood. De AMX en AScX sloten namelijk op respectievelijk -1,2% en -0,6%.

Rondje brede markt

Laten we het even over de brede markt hebben. Te beginnen met macrocijfers uit de Verenigde Staten. Allereerst de inkoopmanagersindex. Deze laat zien dat de Amerikaanse dienstensector onverwacht minder hard is gegroeid. De index daalde van 59,9 in januari tot 56,5 in februari. Economen rekenden juist op een stijging naar 61.

Vanuit Amerika waren daar ook nog de Initial Jobless Claims. Het aantal nieuwe steunaanvragen blijkt te zijn gezakt. Slechts 215.000 Amerikanen vroegen afgelopen week voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan en dat zijn er zo’n 11.000 minder dan de schatting van economen. De week ervoor lag dit aantal nog op 233.000.

Verrassend hoge inflatie

Uit notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank blijkt dat de beleidsmakers bezorgd zijn over de verrassend hoge inflatie. Dit zou vooralsnog vooral komen door de hoge energieprijzen. De centrale bank meent dat de tekenen voor verdere inflatiegroei nog uitblijven. Daarvoor zou ‘een hogere loongroei en verdere opwaartse bewegingen in de inflatieverwachtingen nodig zijn.’

Vooral de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zouden geraakt worden door de alsmaar enger wordende energierekeningen, tankbeurten en kassabonnetjes. Het ECB-bestuur meldde wel dat het monetair beleid ‘toekomstgericht moet zijn en niet automatisch moet reageren op publicaties van data over voorbije periodes, zoals recente inflatiecijfers.’

Valutapuinzooi

Als u de inflatie hier al hoog vindt, schrik dan niet van Turkije. De inflatie is daar geklommen tot een absurde 54,4%. Een valutapuinzooi waar met geen mogelijkheid tegenop te beleggen is. De zwakkere lira en hogere inflatieverwachtingen stuwden de prijzen verder op.

Ik ben benieuwd welke Turke econoom ditmaal de zondebok is. Elke keer dat Erdogans koppigheid de Turkse munt nog verder de afgrond induwt, lijkt daar namelijk een centrale bankier of econoom voor te moeten boeten.

Vragenrondje

Zoals u van ons gewend bent, wordt er morgen weer een hagelnieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast gemaakt. Dat betekent uiteraard ook dat er in de reacties weer vragen kunnen worden gesteld aan presentatieduo Arend Jan Kamp en Niels Koerts.

Volkswagen zegt nee tegen Rusland

Autofabrikant Volkswagen (-3,4%) sluit zich aan bij een groeiende groep bedrijven die weigert nog langer zaken te doen in en met Rusland. Hoewel Volkswagen een relatief groot deel van de Russische markt in handen heeft met een marktaandeel van 12%, zijn de verkopen op de totale omzet relatief bescheiden, weet Martin Crum van de IEX Beleggersdesk. Toch levert het al gauw een miljardenschade op. Lees hier het complete verhaal.

Wordt Ontex van de beurs gehaald

Het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg bracht het nieuws dat grootaandeelhouder GBL overweegt om, vermoedelijk samen met grootaandeelhouder ENA, Ontex (+19,6%) van de beurs te halen. Samen hebben zij zo’n 35% van de aandelen. Een scenario waarin Ontex opnieuw van de beurs wordt gehaald, is daarmee zeker reëel.

Na al zo’n driekwart jaar in een downtrend te zijn, schoot de luierfabrikant vandaag flink omhoog. Martin Crum vond de waarde die beleggers Ontex de afgelopen tijd toedichtte mager. Of dat na deze koersstijging anders is en wat de analist überhaupt van deze mogelijke beursexit vindt, leest u hieronder.

Rentes

De rentes trekken weer wat omhoog. Zo gaat de Nederlandse tienjaarsrente met vijf basispunten omhoog tot 0,30%.

Brede markt

De AEX (-2,2%) presteerde vergelijkbaar met Frankrijk (-1,8%) en de Duitse Dax (-2,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 31 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,5%), Dow 30 (-0,4%) en de Nasdaq (-1,1%).

De euro daalt 0,6% en noteert nu 1,105 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-1%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (-1,3%) en Brent (-1,3%) dalen.

Bitcoin (-3,2%) daalt ook.

Het Damrak:

Veel koersdoelwijzigingen voor Just Eat Takeaway (-11,9%) vandaag. JPMorgan Cazenove en Jefferies zijn de enigen die hun koersdoelen licht verhoogden. UBS, Barclays, Deutsche Bank en RBC stelden hun koersdoelen naar beneden bij. Op RBC na vinden al deze zakenbanken de maaltijdbezorger koopwaardig. RBC blijft bij zijn houdadvies voor Just Eat Takeaway.

ING (+0,6%) heeft voor $1 miljard aan eeuwigdurende converteerbare obligatie afgelost. Het betreft een obligatie met een coupon van 6,875%, die geldt als Tier 1 kapitaal, en wordt op 16 april aanstaande afgelost, de eerste dag dat dit mag", meldt ABM Financial News.

IMCD (-1,3%) heeft Evenlode Foods overgenomen, een distributeur van speciale ingrediënten voor voeding en drank in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Inclusive Capital, een lange termijn belegger uit San Francisco met oog voor 'gezonde' beleggingen, meldde een eerste kapitaalbelang van 3,17% in Corbion (-1,5%) met een dito stemrecht.

Hunter Douglas (+0,2%) maakte vandaag bekend de overname rond Droma-Sunshade te hebben afgerond.

Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €61 van €74 en kopen - UBS

Just Eat Takeaway: naar €58 van €86 en kopen - Barclays

Just Eat Takeaway: naar €92 van €93 en kopen - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar €62 van €61 en kopen - JPMorgan Cazenove

Just Eat Takeaway: naar €104 van €100 en kopen - Jefferies

Just Eat Takeaway: naar €60 van 90 en houden - RBC

Philips: naar €29,20 van €36,40 en houden - JPMorgan Cazenove

PostNL: naar €5,40 van €5,15 en kopen - ING

Agenda vrijdag 4 maart 2022

07:30 Accell - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Hydratec - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Handelsbalans - Januari (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (Bel)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Februari (VS)