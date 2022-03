Dit is de gloednieuwe Nissan Ariya (met aantrekkelijke leasemogelijkheden)

Nissan introduceert een nieuwe, volledig 100% elektrische crossover: de Nissan Ariya. En dat is goed nieuws want deze auto is zeer aantrekkelijk voor de zakelijke rijder! Wilt u al eerste wegrijden in de Nissan Ariya? Deze prachtige auto is nu al te reserveren.

Advertorial

Deze zomer is de nieuwe Nissan Ariya te bewonderen in de showrooms. Prijzen beginnen bij € 47.390 of Operational Lease vanaf € 529 per maand. Daarvoor biedt de elektrische crossover een zeer complete standaarduitrusting.

De Ariya wordt standaard aangedreven door een 160 kW (217 pk) sterke elektromotor, gecombineerd met een 63 kWh-batterij. De opgegeven actieradius van deze versie bedraagt tot wel 360 kilometer (WLTP). Vanaf het uitrustingsniveau Evolve is de Nissan Ariya uitgerust met een 87 kWh sterk accupakket, waarmee de actieradius afhankelijk van de uitvoering tot wel 500 kilometer bedraagt (WLTP). Het motorvermogen van deze krachtigste versie bedraagt 290 kW (394 pk).

Met maar liefst 4 uitvoeringen is er voor ieder wat wils:

De Ariya Advance beschikt bijvoorbeeld al over onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, een DAB-audiosysteem, verwarmbare stoelen (elektrisch verstelbaar), stuurwiel en voorruit, een 12,3-inch dubbel TFT-scherm voor de bediening van het infotainment (met geïntegreerde spraakbediening, Apple CarPlay en Android Auto). Ook zijn de geavanceerde rijhulpsystemen van Nissan ProPILOT met NaviLink standaard. De Ariya Evolve biedt aanvullend op de Advance onder meer adaptieve koplampen, een BOSE-audiosysteem, geventileerde en elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie, een verwarmbare achterbank, een head-up display en ProPILOT Park. Bovendien is de Evolve op technisch vlak voorzien van een 22 kW boordlader en beschikt de elektromotor over 178 kW (242 pk). De derde uitvoering, de Ariya e-4ORCE Evolve, beschikt – dankzij twee elektromotoren met een systeemvermogen van 225 kW (306 pk) – standaard over elektrische vierwielaandrijving. De standaarduitrusting wordt verder uitgebreid met onder meer een elektrisch bedienbaar panoramadak, een elektrisch verstelbare middenconsole en modelspecifieke instaplijsten en logo’s. Tot slot is er de e-4ORCE Performance, het absolute topmodel. Ook deze uitvoering beschikt over vierwielaandrijving, maar leveren de elektromotoren een nog hoger systeemvermogen van liefst 290 kW (394 pk). De actieradius bedraagt 400 kilometer (WLTP). Aerodynamische 20-inch wielen behoren tot de standaarduitrusting, evenals luxe nappalederen bekleding.

Al met al genoeg keuze. Op zoek naar meer informatie over prijzen of de Nissan Ariya nu al reserveren? Neem een kijkje op de site van Nissan.