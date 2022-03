Bodemsignalen bij de Amerikaanse beurzen

Het blijft onrustig op de beurzen en zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, zullen op de beurs dagen met stevige verkoopdruk worden afgewisseld met dagen van opluchting.

De gevolgen van de economische sancties die zijn opgelegd aan Rusland zullen ook in de rest van Europa doordringen, maar vooralsnog staan hierdoor vooral de financials onder druk. Het is nu de vraag wat de effecten zullen zijn op de brede markt. De aandelenbeurzen hebben sinds het uitbreken van de oorlog flink wat terrein moeten prijsgeven, maar waar in Europa de correctie steeds meer vorm lijkt te krijgen, valt op dat de Amerikaanse indices al bezig zijn met bodemvorming.

Ik bekijk de technische plaatjes van de Amerikaanse beurzen, waar de eerste signalen van een mogelijk herstel zichtbaar worden. Eerst nog even kort de Nederlandse beurs.

Nederlandse beurs nog in dalende trend

De Nederlandse beurs (AEX-index) beweegt vanaf begin dit jaar binnen een dalende trend. Lagere toppen en bodems wijzen hierbij op aanhoudende verkoopdruk.

De doorbraak onder de bodem van eind januari heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere daling. Het volgende koersdoel ligt nu rond 677 punten. De opleving van de afgelopen dagen oogt nog erg broos, waarmee het risico op een grotere daling aanwezig blijft.

S&P 500-index laat divergentie zien

De brede Amerikaanse aandelenindex, de S&P 500-index, stond begin dit jaar flink onder druk, maar heeft de schade sinds het uitbreken van de oorlog beperkt weten te houden. De correctieve fase vanaf begin januari is nog intact, maar de recente neerwaartse doorbraak is wel ongedaan gemaakt. De index lijkt steun te vinden rond het niveau van de bodem van oktober vorig jaar.

Daarnaast valt op dat de RSI (zie uitleg hieronder) een hogere koersbodem vormt terwijl de index zelf nog een lagere bodem vormde. Dit duidt op divergentie en zou het begin kunnen zijn van verder herstel. De index dient hiervoor de correctieve fase af te breken.

Nasdaq Composite index

De Amerikaanse technologiebeurs heeft in januari veel terrein moeten prijsgeven, maar de verkoopdruk lijkt de laatste weken wat op te drogen. Na de vorming van een lagere koersbodem eind februari is de index sterk opgeveerd en werd de neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Hierdoor is er ook bij de Nasdaq Composite index divergentie ontstaan tussen de koersgrafiek en de RSI-indicator. Zodra de correctieve fase wordt afgebroken, kan het herstel worden voortgezet richting de eerste weerstand op 14.931 punten.

Dow Jones index heeft steun gevonden

De bekende Dow Jones index heeft steun gevonden rond het niveau van de oude bodems van de afgelopen maanden. Vanaf dit niveau kan een opleving worden ingezet.

De hogere bodem in de RSI-indicator geeft aan dat de kracht van de correctie flink is afgenomen en de kans op verder herstel is toegenomen. Verkoopdruk is beperkt en de eerste koopjesjagers keren terug.

De Relative Strength Index

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Bij een RSI-waarde onder 30 kan van een oververkochte (<30: oversold) conditie sprake zijn.

Let op, hieraan kunnen geen directe koopsignalen ontleend worden, want een index in een sterk dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven.Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dit zijn vaak signalen van bodemvorming of - iets later in de tijd - van een mogelijke trend-omkeer. Daarvan is nu overigens nog geen sprake.