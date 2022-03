Slotcall: AEX krijgt even lucht en de verliezers zijn nu winnaars

Het is een oude, technische beursgrap. Het plaatje hieronder, er zit echt zo'n patroon in de in het buitenland genoteerde Russische aandelen.

We hebben een dagje lucht vandaag op de beurs en daarom kan er vast wel even een geintje, hoewel dit natuurlijk dieptriest is. Zo noteren het in Londen genoteerde Sberbank en Gazprom nog slechts enkele (dollar)centen. Ongelooflijk maar waar. Wilt u ze kopen? Als het kan bij uw broker.

Beroemd technisch patroon, de vomitting camel https://t.co/Ejn3w4AtFG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 2, 2022

Want er zijn her en der al de nodige beperkingen en dat is wellicht ook de belangrijkste reden dat deze aandelen tegen letterlijk iedere prijs worden weggedaan. Het gaat niet om intrinsieke waarde of fundamentals, maar of u door (mogelijke) sancties en maatregelen hier nog wel in kunt beleggen.

Wie weet komt er een verbod, of Rusland gaat zelf beperkingen opleggen. Ergo, wat nu op papier misschien als de kans van uw leven, kan een volkomen illiquide lijken waar u nooit meer met goed fatsoen uit komt. Dit risico wil de markt niet aangaan en vandaar mede die koersen?

Enfin, herstel vandaag, maar het kan goed een suckers rally of dead cat bounce zijn, om nog maar wat ouderwets jargon te gebruiken, wat jarenlang niet van toepassing was. Zo meer, hier eerst onze indexfondsen sinds vorige week woensdag, ofwel wie zijn de winnaars een verliezers sinds de oorlog uit brak.

Just Eat Takeaway, ArcelorMittal (dat een fabriek in de Oekraïne heeft) PostNL, CM.com en u ziet ze verder: had u ze verwacht?



Hier is de AEX sinds een week: eerlijk zeggen, valt dit niet mee gezien het geweld, de geopolitieke, financiële en economische consequenties, die ongetwijfeld her en der stevig in de business en daarmee omzet, winst, marges en kasstroom van de bedrijven gaat hebben?



Over naar vandaag, wat gebeurde er weer allemaal op de brede markt? Veel en de koersen draaien overwegend ten opzichte van de afgelopen dalingsdagen.

De Europese beurzen laten prima plussen zien. Even

Wall Street draait ook goed, maar tech blijft iets achter

De volatiliteit (CBOE VIX Index)

De dollar blijft maar aantrekken, EUR/USD noteert -1,1% op alweer 1,11 rond. Er stond nog minder op het bord en dit hakt overal er in

Olie stijgt weer flink, maar er stonden hogere percentages vandaag dan de rond +2,5% nu

Goud moet 1,3% terug

Crypto stijgt 1 à 2%

Hier zijn de o zo belangrijke rentes nog, die gaan vandaag flink tegen de record dalingen van gisteren in:



De actualiteit nu is dat Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Huis van Afgevaardigden eens te meer getuigde, dat de Fed gaat verkrappen. Ondanks nu ook die oorlog Oekraïne, waarvan ook de Fed geen idee heeft hoe dat alles financieel-economisch uitpakt. Mr. Market makes him nimble dus.

Let wel, en vergeet nooit, dat inflatie en werkgelegenheid het mandaat van de Fed is. Niet beurskoersen.

#Fed-voorzitter Jerome Powell getuigt om 16u voor Huis v Afgevaardigden (vast agendapunt). Zijn speech is er al, geen nieuws. Fed blijft 'nimble', de issues stapelen zich op, maar ze gaat wel verkrappen. Hoeveel horen we nog even niet. Geen koersreacties#AEX pic.twitter.com/UPqF4CV0d1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 2, 2022

Nog eentje, want wat ligt crypto goed. Nota bene, terwijl die industrie zich niet veel aantrekt van alles sancties, boycots en het wereldwijde sentiment rond deze oorlog. Ze komt er mee weg. Enfin, misschien bewijst crypto voor het eerst echt haar waarde in deze oorlog met burgers die er in vluchten.

Crypto exchanges resist calls for ban on Russia transactions https://t.co/Og8euN6Tqe — FT Markets (@FTMarkets) March 1, 2022

Beursplein 5

Just Eat Takeaway blijft maar de aandacht trekken op het Damrak, vandaag met cijfers. Het bedrijf heeft echt wel naar ach en wee geklaag van het laatste jaar geluisterd - het fonds zit sinds oktober 2020 in een neergaande trend - want ze verklapt hard op weg te zijn naar winstgevendheid.

Onze desk heeft meer te vertellen vandaag, wat dacht u van dit mooie Belgische waarde-aandeel annex beleggingsfonds?

Sofina is een vergelijkbaar Belgisch fonds:

Of hebt u liever - zelfs in de huidige markt - een hip Amerikaanse duurzame energie groeiaandeel?

Verder nog iets? Zeker, hoewel, zoals altijd, zijn de meeste fondsen ondanks soms forse percentages weer niet te duiden, omdat er geen nieuws of triggers zijn. Het grote gemene deler centrale thema is de verliezers winnen en sommige winnaars verliezen. Vooral ook verliezers die weer verliezen. Volgt u het nog?