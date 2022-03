Na een week oorlog ligt Just Eat Takeaway er het beste bij

Bericht delen via:

De oorlog in Oekraïne is morgen een week bezig. En de wereld lijkt al definitief veranderd. Het tomeloze en meedogenloze oorlogsgeweld valt iedereen rauw op het dak, maar de snelheid waarmee bijna de hele wereld - van overheden, via bedrijven naar burgers - de rijen sluit tegen Rusland verbaast ook.

De volatiliteit is fors en in een week tijd hebben we heel wat hoeken van het AEX bord gezien, maar eerlijk zeggen: valt de schade marktbreed niet enorm mee?

OK, de AEX stond al ruim 10% onder de all-time high 829,66 van begin november toen de strijd begon, maar de index is niet zomaar in een bear market getuimeld.



Just Eat Takeaway en... Wolters Kluwer

Onderliggend is er heel wat meer koersgeweld. En dan is het zo aangeslagen Just Eat Takeaway - het fonds zit al sinds oktober 2020 in een bear market - de beste, verzin het maar. Met uitzondering van financials valt wellicht op dat de onderliggende aandelen van de diverse sectoren alle kanten uit vliegen.

Wat heeft bijvoorbeeld defensial Wolter Kluwer dat Unilever en Heineken niet hebben? Juist eten en drinken heten een nobrainer te zijn in oorlogstijd.

Dure cyclicals DSM en IMCD liggen wel goed, de goedkopere fondsen Randstad en AkzoNobel niet.

Commodity-aandelen ArcelorMittal, Shell, OCI en Vopak liggen goed, maar Aperam, AMG en Acomo veel minder.







Boekjeswijsheden

In zo'n markt als deze met angst, onzekerheid en veel nieuwe vraagtekens horen volgens de boekjes defensieve aandelen de meubelen te redden, dat wil zeggen dat zij het beter horen te doen dan de benchmark of index. Dit zijn de defensials uit de AEX. Maar helaas, Heineken, Unilever en Unibail zakken met vlag en wimpel voor het examen.

Wolters Kluwer rolt als beste uit de test, ofwel vakinformatie is anno belangrijker dan eten en drinken :-)



Staatspapier

De belangrijkste defensieve waarde is ons staatspapier, hier de rente op de Nederlandse tienjaars. Niet dat particulieren hier massaal zijn ingevlucht. Dit zijn professionele partijen die in dagen tijd hun beleid hebben omgegooid, door de nieuwe risico's en kansen die er ineens zijn. Vooral dat eerste zo te zien.