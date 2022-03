Beleggers zijn op zoek naar veiligheid

Beleggers zoeken een schuilplaats in goud en staatsleningen. Deze beginnen technisch opwaarts te draaien.

Opvallend is dat staatleningen fors herstellen. Beleggers zijn blijkbaar op zoek naar veiligheid. Dat zich een lichte paniek meester maakt van de markten, zien we ook terug in de stijging van de goudprijs.

Verder zien we olieprijzen naar het hoogste punt in jaren stijgen. Ze staan deze week al 12% in de plus. De prijs van aluminium staat zelfs op een all-time high.

Vandaag kijk ik naar de koersontwikkeling van goud, dat thans lijkt uit te breken. En ik beoordeel de all-time highs op de aluminiummarkt.

Verder beoordeel ik de Nederlandse 7-jarige staatslening die, binnen de dalende trend, een felle opleving doormaakt.

Maar ik begin met de olieprijs, die een 15-jarige bandbreedte heeft verlaten en richting de all-time highs rond $147 koerst.

Olieprijs naar een all time high?

De olieprijs heeft in de afgelopen weken niet alleen de horizontale horde rond $87 gebroken. In de recente opmars is ook een 15-jarige weerstand gebroken.

Bij de uitbraak boven lijn A is een meerjarige dalende toppenlijn gebroken. Omdat hiermee de bandbreedte tussen A en B wordt gebroken, kunnen we van een langdurige trendomslag spreken.

In eerste instantie kan de olieprijs naar de all-time highs rond $147 oplopen. Een uitbraak daarboven is op termijn niet uitgesloten.







Goud geeft nog geen paniek aan

Het edelmetaal goud komt langzaam in de alarmfase. Goud heeft op de korte termijn wel de neerwaartse fase verlaten. Op dit moment wordt de weg naar boven vrijgemaakt, nu de top van juni vorig jaar rond $1.916,62 breekt.

Na een uitbraak boven $1.916,62 wordt het all-time high rond $2.075,35 het volgende opwaartse koersdoel.









Aluminium op all-time highs

Het industriële metaal aluminium heeft met de doorbraak boven de koerstop van oktober rond $3.200 de stijgende trend weten te hervatten. Aluminium noteert nu op all-time highs, dus in uncharted territory.

Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond $3.869,18 (berekend koersdoel). Zolang aluminium hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief.

Steun ligt op $2.509,92 (de bodem van 5 november 2021).

Nederlandse 7-jarige staatslening herstelt binnen de dalende trend

De NL 5,5% 2028 laat binnen de dalende trend een stevig herstel zien. Meer dat dat is het voorlopig niet.

Zolang de dalende trend zich voortzet, adviseren we voorzichtig te blijven. Enkel boven de weerstand van 135,99 (de top van 13 januari) verbetert het beeld.