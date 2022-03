Slotcall: Ongekende rentedaling tijdens chaotische beursdag

Het is chaos op de markten. De Nederlandse hoofdindex sloot na een dag vol ups and downs (maar voornamelijk downs) zo’n 2,2% lager dan gisteren. Daarmee doet de AEX het wel beter dan andere belangrijke Europese indices. De Franse CAC 40 en de Dax sloten namelijk respectievelijk 3,6% en 3,8% in het rood.

Het is chaos op de markten. Olieprijzen gaan door het dak (WTI +10%) en beleggers laten aandelen links liggen en opteren voor obligaties. De rentes dalen dan ook ongekend hard. De Nederlandse tienjaarsrente daalt met maar liefst 22 basispunten tot 0,19%. "Dit heb ik in 20 jaar nog nooit gezien", vertelt collega Arend Jan Kamp mij. De Duitse tienjaarsrente gaat zelfs weer koppie onder. De markt lijkt te denken dat het voorzichtig verkrappen van de Fed en de ECB voorlopig even uitgesteld gaat worden.

De markten zijn dan ook ontzettend volatiel, zo bewijst Air France-KLM. Toen de beursdeuren vanochtend openden, startte dit aandeel op +2,3%. Binnen enkele uren was het tij gekeerd en behoorde de vliegmaatschappij met een verlies van 4,8% tot de achterblijvers van de AMX (-3,4%). Al is InPost met een verlies van 11,5% pas echt een blok aan het been van de midkapindex.

Ondanks de onrust op de financiële markten ging er een bedrijf naar de beurs: Cabka (), een Duitse producent van gerecyclede pallets en containers. Beleggers beloonden de nieuwkomer eerst met een koersstijging van 7%, maar dat is later teruggedrongen tot 1%. In een interview met IEX zei CEO Tim Litjens dat de beursgang ‘meer bekendheid en financiële stuwkracht voor verdere groei’ brengt.

Wapens ESG?

De CBOE Vix-index, die de volatiliteit op de markten weergeeft, steeg vandaag tot bijna 32 punten. Dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne daar een van de belangrijkste redenen voor is mag duidelijk zijn. Die oorlog leidt tot rare situaties. Zo is de vraag gesteld of wapens niet ESG-producten zouden moeten zijn. Wapens ja, dat las u goed.

We zouden bijna vergeten dat er ook nog macrocijfers bestaan. Zo blijkt uit cijfers van Markit dat het groeitempo van de Duitse industrie gedaald is. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 59,8 naar 58,4 en komt daarmee in de buurt van de verwachtingen van economen.

Tegelijkertijd neemt de groei van de Amerikaanse industrie juist toe. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 57,6 in januari naar 58,6 afgelopen maand. Er werd door economen voor de maand februari gerekend op een indexcijfer van 58,0.

PostNL voorzichtig met zijn outlook

“PostNL (+1,4%) heeft nog iets beter gepresteerd dan bij de voorlopige jaarcijfers die eind januari naar buiten werden gebracht. Belangrijke variabelen als de vrije kasstroom en de schuldpositie waren goed”, schrijft analist Martin Crum in zijn uitgebreide analyse van PostNL.

De grote attractie bij PostNL is het hoge dividendrendement. Dat kan het concern nog wel een of twee jaar volhouden, al geldt ook hier dat de piek in 2021 lag. Toch is de outlook volgens Crum wat conservatief. Wat dat met het koersdoel en advies doet leest u hieronder.

Baidu verlegt de focus

“De lange termijn investment case staat nog als een huis, maar een positieve draai in de winstgevendheid blijft vooralsnog uit”, schrijft analist Paul Weeteling over Baidu (+6,5%). Het bedrijf heeft volgens hem een sterke marktpositie op het gebied van kunstmatige intelligentie in brede zin.

“De verschuiving van de focus naar nieuwe groei-activiteiten is een goede zet”, oordeelt Weeteling. Met name op het gebied van voice-technologie, clouddiensten en autonoom rijden is er veel potentie.” Of de analist beleggers deze exposure naar China aanraadt, leest u hieronder.

Rentes

De rentes gaan keihard omlaag. In Nederland daalt de tienjaarsrente met 22 basispunten. De Duitse rente gaat 21 basispunten omlaag en duikt daarmee weer onder nul. Centrale banken wilden gaan verkrappen nu corona op zijn einde lijkt te lopen en de economie het weer goed doet deed. Maar toen was daar Rusland dat Oekraïne dacht binnen te moeten vallen.

Brede markt

De AEX (-2,2%) presteerde vandaag minder slecht dan Frankrijk (-3,6%) en de Duitse DAX (-3,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 32 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-1,3%), Dow Jones (-1,7%) en de Nasdaq (-1,2%).

De euro daalt 1% en noteert nu 1,111 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1%) en zilver (+2,8%) stijgen beide.

Olie: WTI (+10%) en Brent (+8,7%) gaan door het dak.

Bitcoin (+0,4%) stijgt een beetje.

Het Damrak:

ING (-10,7%) stond ook vandaag weer flink onder druk op het Damrak. Het is nog onduidelijk wat de situatie in Rusland en Oekraïne precies voor gevolgen gaat hebben voor de bank en dus nemen beleggers het zekere voor het onzekere.

(-10,7%) stond ook vandaag weer flink onder druk op het Damrak. Het is nog onduidelijk wat de situatie in Rusland en Oekraïne precies voor gevolgen gaat hebben voor de bank en dus nemen beleggers het zekere voor het onzekere. Deutsche Bank heeft zijn koersdoel voor ASMI (-4,1%) stevig verlaagd. Waar het koersdoel eerst €440 was, is dat nu nog maar €350. Het koopadvies blijft wel van kracht.

(-4,1%) stevig verlaagd. Waar het koersdoel eerst €440 was, is dat nu nog maar €350. Het koopadvies blijft wel van kracht. Shell (-0,7%) heeft Sinead Gorman benoemd tot CFO per 1 april.

(-0,7%) heeft Sinead Gorman benoemd tot CFO per 1 april. In de trend naar goedkoper beleggen laat zich vandaag een partij zien die we niet echt kennen als prijsvechter: ABN Amro (-7,9%) breidt op zijn Zelf Beleggen Basis-platform het aanbod van ETF’s fors uit (tot circa 200) en schrapt de transactiekosten. Lees hier meer.

(-7,9%) breidt op zijn Zelf Beleggen Basis-platform het aanbod van ETF’s fors uit (tot circa 200) en schrapt de transactiekosten. Lees hier meer. ING heeft zijn koersdoel voor B&S (+8,9%) verhoogd van €11,10 naar €12,50 met behoud van het koopadvies.

