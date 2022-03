Energie, tech en crypto: het is even héél risicovol en dus héél kansrijk

Dit keer is het misschien niet of duurzame, of fossiele energie, maar én én. Want Rusland valt hoe langer hoe meer weg als leverancier, dus is in de wereld iedere druppel olie, partij steenkolen, gaswolk en zonnepark nodig. Blaast u op deze windstille dag zelf ook de windmolen in uw achtertuin op gang.

Dan is er ook nog de praktische kant van de zaak. Volgens Bloomberg is het namelijk nu al vrijwel onmogelijk om de hele zaak af te wikkelen en vooral de financiering rond te krijgen als u energie of commodities in of via Rusland wil kopen. Niemand wil momenteel zijn vingers aan het land en de publieke opinie branden.

Binnen een paar dagen is ook zowat -alsof het niks is - heel Big Oil uit Rusland vertrokken en dat wordt afschrijven: BP, TotalEnergies en Equinor voorop. Daar staan hogere gas- en olieprijzen als doekje voor het bloeden tegenover.

Nieuwe energie vliegt

Nieuwe energie vliegt echter. Let wel, deze tracker beweegt ook met technologie mee. Want dat zijn het veelal: beloftevolle, maar niet-winstgevende groeiaandelen.

En zo is beleggen even heel lastig en risicovol, want u moet ook nog even rekening houden met dollar en rentes. En de komende weken wordt duidelijk wat dit allemaal voor de supply chain en vooral de producentenprijzen gaat betekenen.

Onbeperkte risico's betekenen echter per definitie ook weer onbeperkte kansen.

Terwijl klassieke energiebedrijven hun Russische assets in de kliko gooien en moeten afwaarderen (#Shell schat $3mld), heeft nieuwe energie de geest. De beroemde #iSharesCleanEnergyETF #AEX pic.twitter.com/1Z3mXUJD1u — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 1, 2022

Ingeprijsde Fed-kwartjes

Interessant hierbij is wellicht dat de Reserve Bank of Australia vandaag de rente laat op 0,1% (ze stopt wel met obligaties kopen). De bank zegt inderdaad extra inflatie te vrezen door de oorlog in de Oekraïne. Dat zijn de centrale banken van deze wereld nu aan het inschatten. En de markt.

Dit zijn de verwachtingen van de markt voor het Fed-rentebesluit van december. In de afgelopen week zijn er wat kwartjes ingeslikt, zoals u ziet. Ofwel, op dit moment denkt de beurs blijkbaar dat Oekraïne inflatie en supply chain issues mee brengt, waardoor de centrale banken minder snel verkrappen.

En dat biedt misschien weer kansen voor tech. Of is dat ook alweer ingeprijsd? Nee, beleggen is even niet gemakkelijk - doe niets als u niet weet wat u moet doen, maar het wel heel erg jeukt - en het speelveld kan ieder moment weer veranderen. Ook de ingeprijsde Fed-kwartjes.



En technologie krijgt vanochtend ook weer klop na die rally gisteren. Terwijl de rentes ook weer twee (VS) à acht basispunten (Duitsland) inleveren. Dat is veel, denkt de rentemarkt soms dat de ECB weer extra gaat... verruimen?! Maar waarom dalen tech en crypto dan..?