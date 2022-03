Het vlak voorbeurs, maar nieuws en volatiliteit zijn niet bij te houden

De AEX-indicatie is -0,1%, er zijn geen cijfers bij ons, maar er is méér dan genoeg te doen en aan de hand. Gefeliciteerd Cabka met de beursnotering (via SPAC DSC2) op het Damrak. het bedrijf luidt zo de gong.

Europese futures openen nipt hoger en de Amerikaanse staan ietsje lager

Azië kleurt helemaal groen met een nul voor de komma. Tencent doet +3,7% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot +9,3% op 30,2

De dollar ligt vlak op 1,12 rond

De EU-rentes zakken alweer twee à drie basispunten en de Amerikaanse dikt er twee aan

Goud zakt net, olie holt weer met 1,5% à 1,8% en crypto maakt even pas op de plaats

Een opmerking die ik gisteravond op Twitter meekreeg van een vastrentende handelaar en zeg het maar? Zie bij ons Just Eat Takeaway, CM.com, de Nasdaq 100, zelfs Ark Innovastion ETF (+3,9%) en crypto: risicobereidheid. Over twee weken verhoogt de Fed de rente met één of twee kwartjes.

Rentemarkt overgestapt van risk off modus naar geen/minder renteverlagingen modus = bullish voor (tech) aandelen...

De Reserve Bank of Australia laat in ieder geval vandaag de rente op 0,1% (stopt wel met obligaties kopen) en zegt inderdaad extra inflatie te vrezen door de oorlog in de Oekraïne. Dat zijn de centrale banken van deze wereld nu aan het inschatten. Over banken gesproken:

Het wordt nu serieus? Want wie vd andere banken heeft exposure en waar zitten de risico's?

Reuters: "#ECB says #Sberbank Europe 'failing or likely to fail'"#AEX https://t.co/HIZzQgou8K — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 28, 2022

Nog even terug naar die tech, dit is Ark Innovation ETF en bijvoorbeeld Just Eat Takeaway heeft net zo'n grafiek: hoog volume en het zou een bodem kunnen zijn in de meest risicovolle tech. Misschien iets voor waaghalzen.



Let wel, met deze volatiliteit - dit is de CBOE VIX-index - moet u weer rekening houden met zwiepers en houd u in met hefbomen:



Laatste nieuws uit Oost-Europa: Moskou is vandaag weer dicht (Gazprom en Sberbank draaien wel in Londen), er is een uittocht van bedrijven gaande (onder andere de hele auto- en olie-industrie, ook Shell) en het is chaos op de commodity-markt, want zowat niemand financiert nog vrachten.

Verder schrijft Bloomberg:

Russia barred airlines from 36 countries from its airspace and banned its residents from transferring hard currency abroad, in an effort to hit back at the widening raft of sanctions from the West over its invasion of Ukraine.

The drumbeat of penalties against Russia continued, as the EU approved sanctions on some of Russia’s wealthiest tycoons, and Britain told ports not to service Russian-flagged vessels.

Meanwhile, fighting intensified across Ukraine with civilian casualties reported despite Russia saying it was only attacking military targets.

Delegations from Russia and Ukraine agreed to continue negotiations after a meeting on the border with Belarus ended with few signs of progress.

LATEST: The invasion of Ukraine is causing a mass exodus of companies from Russia, reversing three decades of foreign investment. Here's who's leaving https://t.co/5cYem9vGW5



Het gaat snel, Shell trekt inderdaad ook al de deuren achter zich dicht in Rusland. Het concern spreekt van $3 miljard exposure en onze desk rekent al.

Wat gebeurt er met Shells exposure in Rusland? (Update) #SHELLPLC https://t.co/d5fcsuBcSM — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 28, 2022



De opening en we doen het vandaag vooral met inkoopmanagersindices, zo meer:



De rentes:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Heijmans heeft een opdracht van €150 miljoen. HP deed -2,6% op cijfers en Zoom +0,6%.

07:49 Centrale bank van Australie stopt inkoop obligaties

07:40 Beursblik: Jefferies start volgen Azerion met koopadvies

07:26 Heijmans realiseert verbreding A1 tussen Apeldoorn en Twello

07:19 Opnieuw forse groei Zalando

07:09 Europese beurzen openen opnieuw lager

07:04 Chinese economie groeit harder

07:00 Chinese industrie groeit weer - Markit

06:59 Japanse industrie groeit minder hard

28 feb Lagere omzet Groupon

28 feb Recordomzet HP

28 feb Tegenvallende outlook Zoom

28 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

28 feb Nerveus Wall Street eindigt verdeeld

28 feb EU gaat praten over lidmaatschap Oekraine - media

28 feb Brent sluit boven 100 dollar

28 feb ING rondt aandeleninkoop af

28 feb Wall Street koerst lager

28 feb Shell stapt uit joint ventures Gazprom

28 feb Europese beurzen verwerken sancties

28 feb Sterk jaareinde FlatexDegiro

28 feb ING hard onderuit op licht hoger Damrak

Azerion: starten met volgen met buy en €11 - Jefferies

En dan nog even dit

Het blijft nerveus:

The S&P 500 ended lower after a volatile session on Monday as investors wrestled with uncertainty over Russia's invasion of Ukraine https://t.co/K1mikA9PDR pic.twitter.com/zhVGhCrZvy — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2022

Gazprom en Sberbank draaien wel in Londen. En hoe. U zal ze maar arbitreren.

Stock Trading in Russia to Be Closed Again on Tuesday https://t.co/tFu2eS0LDA — WSJ Markets (@WSJmarkets) February 28, 2022

Dit is dan echt voor het eerst?

Bitcoin advances, briefly trading above $44,000 for the first time since Feb. 17 as signs mount that the war in Ukraine is bolstering demand for crypto https://t.co/Im2eHI7i0Z — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2022

Bonus:

Het zijn echt rare tijden!

Washington is expected to lean on major Chinese companies to join U.S.-led sanctions against Russia, aiming to cripple the country’s ability to buy key tech and components https://t.co/820o6Qls1a — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2022

Canada boycot Russische olie, maar dat is misschien niet eens meer nodig?

Het is volgens Bloomberg idd chaos op de commodity markt https://t.co/S9yX83cGcM https://t.co/me8FFifTwS pic.twitter.com/ZjQYQOD29F — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 28, 2022

Hier meer:

Russia’s industrial-metal exports are sinking as the country’s invasion of Ukraine prompts commodity buyers and financiers to pull back https://t.co/VpvsBNVIp2 — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2022

Ja hoor:

After years of dependence on cheap wheat supplies from Russia and Ukraine, the world’s grains buyers are being forced to hunt elsewhere https://t.co/aYhb1pNVpT — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2022

+7,5%:

Tesla shares rally on expectations that German factory will open in March https://t.co/FUCux2Ydrh — CNBC (@CNBC) February 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.