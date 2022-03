Omdat alles anders wordt: welke wapen- en energieaandelen moet u hebben?

HandelssanctiesDe schade die voedselproducenten ondervinden wanneer de handel met Rusland en Oekraïne stilvalt, is relatief beperkt.Zo is uitvoer van Nederlandse voedselproducten naar Rusland namelijk minimaal.Slechts 0,7 procent van de totale voedseluitvoer gaat richting Rusland. In 2020 telde dit op naar een uitvoerwaarde van circa 480 miljoen euro. In het geval van bloemen en planten is de afhankelijkheid van de Russische exportmarkt echter groter. Rusland is volgens onderzoeksbureau Floridata goed voor de afname van 186 miljoen aan sierteeltproducten, zo’n 2,5 procent van de totale uitvoer.230 miljoen euro aan voedsel naar OekraïneNu de oorlog in Oekraïne hevig woedt, is het aannemelijk dat de vraag naar buitenlandse producten uit dat land een knauw krijgt. Voor Nederlandse voedselproducenten blijft ook hier de schade relatief beperkt. Nederland exporteert voor 230 miljoen euro aan voedingsmiddelen naar Oekraïne, ofwel 0,3 procent van de totale voedselexport.Sierteelt voelt sancties het sterkstSierteelt heeft de grootste directe blootstelling aan Rusland; 2,5 procent van de totale export van sierteeltproducten gaat naar Rusland. De sierteeltsector heeft al veel te verduren gehad. Disrupties als gevolg van corona, flink hogere gasprijzen en nu een dreigende boycot.Hoewel de situatie aan de productiekant zorgelijk blijft door hogere gasprijzen hoeft een boycot niet perse een prijsval teweeg te brengen. De prijzen in de sierteelt zijn historisch hoog, omdat het aanbod relatief laag ligt.De kans is aanwezig dat de prijzen voor pluimvee en eieren goed blijven, aangezien het nu zwaar gehavende Oekraïne ook een producent is van pluimveevlees en eieren.