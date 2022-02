Omdat alles anders wordt: welke wapen- en energieaandelen moet u hebben?

Andere wereld, andere prioriteiten. Het zijn niet alleen de Duitsers die dit weekend een 180 graden draai maken. Op 9 februari repten GroenLinks en PvdA nog van een bezuiniging van €2,1 miljard op defensie.

Wat heet! Citaat Bloomberg, want het gaat om twee dingen: Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energie en onze defensie versterken.

Coal plants could run beyond 2030 -- when Germany currently targets an end for the fuel -- but the ultimate goal is greater energy independence through renewable power, said Robert Habeck, vice chancellor and minister for economy and energy.



“Energy policy is security policy,” Habeck said on Monday prior to talks with European Union counterparts. “Strengthening our energy sovereignty strengthens our security. Therefore, we must first overcome the high dependence on Russian imports of fossil fuels -- a warmonger is not a reliable partner.”



Germany, which gets more than half of its gas from Russia, has undergone a rapid shift in policy in reaction to the assault on Ukraine. Alongside a massive boost in defense spending, Chancellor Olaf Scholz announced on Sunday plans to build two new liquefied natural gas terminals.

En ineens is alles vloeibaar #kolenhttps://t.co/AlsKZhoLWZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 28, 2022

Nou, nee...

Want, aldus Reuters. Op deze manier is er heel wat werk aan de winkel en kunnen de Duitsers de handen uit de mouwen steken voor een Energieundverteidigungswendewirtschaftswunder. Want die is zeker nodig voor deze ambitie.

Germany aims to fulfil all its electricity needs with supplies from renewable sources by 2035, compared to its previous target to abandon fossil fuels "well before 2040," according to a government draft paper obtained by Reuters on Monday.

Wat betekent dit voor u als belegger? Veel. Dat de EU haar defensie weer serieus neemt, is verder niet zo moeilijk. Er bestaat een Stoxx Europe Aero & Defense Index, maar als ik google komt er niet één tracker boven drijven?! Wel een mooie index, maar er moet geen besmettelijke ziekte uitbreken...

Dit zijn de fondsen uit de index, het zijn zeker niet allemaal plure plays, maar er is niet één Nederlandse naam.

Airbus Safran BAE Systems MTU Rolls Royce Thales Meggitt Rheinmetall Dassault Aviation Leonardo Ultra Electronics Saab Qinetiq Babcock Chemring Senior Hensoldt Lisi Montana Aerospace Invisio Avon Protection Avio CTT Systems FACC Lubawa

Misschien denkt u groter. In het Verre Oosten is ook een wapenwedloop aan de gang en Amerikanen hebben nooit wapens genoeg. Zeker in de VS zijn tal van defensiebedrijven beurgenoteerd en het zijn allemaal mooie aandelen. Er is alleen één maar, u kunt niet bij elke broker overal in beleggen. Zelfs Boeing niet.

U kan ook voor een Aerospace & Defense tracker kiezen, maar ik weet ook niet of die overal even gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Nederland kent geen pure plays. Mochten ook wij geld aan defensie gaan uitgen, dan zitten die contracten altijd zo in elkaar dat er ook onderopdrachten naar Nederlandse bedrijven gaan.

Energie is complexer. Of niet? Koop ze gewoon allemaal: gewezen olie & gas, renewables, kernenergie en wat u maar verzinnen kan. Ieder kilojoule is de komende jaren hard nodig om de vraag bij en de prijzen beheersbaar houden. Misschien is dit de fout tot dusverre van de hele FC Duurzaam geweest.

Namelijk voorspiegelen dat schone energie een kwestie van keuze is. Dat is niet zo. Niet de eerstkomende decennia zelfs, tenzij er een technologische doorbraak komt. En eens zien of er iets uit dit overleg komt. Niet zo cynisch, vandaag en dit weekend liet de EU zien dat ze wel degelijk spijkers met koppen kan slaan.

Ook dat is nieuw.

Tot slot, wapengekletter met wereldwijde exposure, gevolgen en boycots in een neergaande trend op de beurs, met een bescheiden energiecrisis op de achtergrond en galopperende inflatie en aantrekkende rentes. Als u een vergelijkbaar scenario zoekt, is dat de Yom Kippur oorlog van 1973.

Die drie weken duren oorlog tussen Israël en Egypte en Syrië - met VS en Sovjetunie op achtergrond - triggerde een Arabische olieboycot van het westen, oliecrisis, stagflatie, rente, werkloosheid, een hausse aan faillissementen en massawerkloosheid. Dan weet u nu uw worst case scenario.

En dat is geen vrolijke voor beleggers. Voor wie wel eigenlijk? Het best case scenario is dat we over twee weken weer strijd voeren over het Fed-rentebesluit van die woensdag en Rusland en Oekraïne alweer lang zijn vergeten.