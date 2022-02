Gevolgen van de crisis in Oekraïne

Von der Leyen:Oekraïne mag bij EU



Voorzitter Ursula von der Leyen van

de Europese Commissie spreekt zich uit

voor toetreding van Oekraïne tot de

Europese Unie.Tegen Euronews zei ze dat

Oekraïne "een van ons is" geworden.



President Zelensky zegt dat zijn land

met spoed EU-lid wil worden en dat hij

er met Von der Leyen over heeft gebeld.

In de grondwet van Oekraïne staat dat

het land streeft naar EU-toetreding.



Sinds het associatieverdrag van 2014 is

geen visum meer nodig voor de EU en is

er nauwere economische samenwerking.

Toetreding is een lang traject waaraan

strenge voorwaarden zijn verbonden.Het

zijn de lidstaten die erover beslissen.





