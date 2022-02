Beurzen zitten in een dilemma

Dilemma … oorlog of vrede.

Putin zijn ultimatum. Oost Ukraine (alles ten oosten van de Dnjepr) voor mij of anders de bom.



Retired CIA Senior Clandestine Services Officer Dan Hoffman told Fox News Digital that the profile of Putin has changed drastically over the past two weeks, and argues that Putin isn't playing "chess" anymore, he's playing "poker" with innocent civilians being killed.



Poker is een geluksspel toch … par bonheur!