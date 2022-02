Beurzen zitten in een dilemma

Bericht delen via:

Wereldwijd houden de aandelenbeurzen hun adem in. Technisch zijn nog geen sterke bodems gezet.

Toch zie ik hier en daar de eerste voorzichtige signalen van hoop. Dat wijst erop dat beleggers mogelijk vooruitlopen op overleg tussen de strijdende partijen in Oekraïne, of zelfs rekening houden met een vreedzame oplossing.

Dalende trend intact

De AEX geeft nog steeds een steil kort dalend trendje aan. Hoewel er nog geen duidelijke bodems zijn gezet, zijn er hoopvolle signalen.

De laagste slotstand van de AEX vorige week is niet onder 703 punten geweest. TA-collega Wouter Slot wees daar afgelopen vrijdag al op.

Pullback scenario wordt afgetast

Technisch ligt op of rond 703 punten een uitermate belangrijk vangnet, gevormd door de top van 2000. Zou dit vangnet standhouden, dan mogen we spreken van een positief pullback scenario.

Zover is het echter nog niet, zeker nu de gewelddadigheden in Oekraïne aanhouden. Beleggers zitten dus in een dilemma.

Vandaag bekijk ik de AEX-index, met speciale aandacht voor het bullish pullback scenario. Een uitgebreide uitleg van het pullback scenario treft u aan het einde van mijn blog aan.

Mijn wekelijkse TA-video wordt maandag in de loop van de ochtend gepubliceerd. Deze gaat geheel over de gevolgen van de Oekraïne-crisis. Met name de olieprijs, die een 15-jarige bandbreedte met lagere toppen heeft gebroken, wordt hierin tegen het licht gehouden.

Nederlandse beurs laat oplevingen zien binnen de dalende trend

De trend van de AEX-index is neerwaarts gericht. De lagere koerspieken signaleren nog steeds verkoopdruk boven de markt. Het is daarom verstandig voorlopig voorzichtig te blijven.

De AEX-index laat rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari) de eerste weerstand zien. Tussentijds ligt er een horde rond 750 punten, aan de bovenkant van het dalende trendkanaaltje.

AEX tast pullback scenario af

De AEX-index is afgelopen week terug gezakt naar de oude top uit 2000 rond 703 punten.

Om niet verder te verzwakken dient de AEX index rond dit niveau opgevangen te worden. De oude top uit 2001 wordt dan een nieuwe steun.

Mocht de AEX echter verder dalen en duidelijk onder 703 punten zakken, dan treedt een serieuze technische verzwakking op.



Uitleg Bullish Pullback

Van een geldige pullback is onder de volgende voorwaarden sprake: