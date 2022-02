Slotcall: Het kan verkeren

Wie gisterochtend had voorspeld dat de AEX (+2,7%) alweer boven het niveau van afgelopen woensdag zou uitkomen, werd waarschijnlijk voor gek verklaard. Toch is het echt waar. Het verlies van gisteren hebben de markten binnen een dag weer goedgemaakt. Het geeft maar weer aan hoe manisch de beurs op dit moment is.

Wat meespeelt, is dat de sancties voor Rusland minder heftig zijn dan verwacht, zo wordt het land nog niet uitgesloten van het internationale betalingsverkeer. Een ander positief punt is dat de Russische leider Vladimir Poetin bereid is om te onderhandelen met Oekraïne.

Tenminste als het land 'neutraal' wordt. Met een optimistische blik is er een vreedzame uitweg zichtbaar, mits Oekraïne garandeert zich niet aan te sluiten bij de NAVO. Anderzijds sluit ik niet uit dat Poetin nog altijd een regimewissel eist. Dit laatste is voor de zittende President Volodymyr Zelenski onbespreekbaar. Maar goed, het positieve nieuws is dat er wellicht toch nog diplomatie mogelijk is.

De aandelen die gisteren het hardst werden geraakt, gaan nu ook weer het hardst omhoog. Voorbeelden zijn ArcelorMittal (+10,1%), Unibail Rodamco (+4,7%) en NN Group (+4,1%). Binnen de AMX doet de Poolse kluisjesuitbater Inpost (+9,3%) het goed en ook Air France-KLM (+7,6%) maakt een aardige vlucht omhoog. De klassieke vluchthaven Flow Traders (-2,0%) moet u dan weer niet hebben.

ForFarmers

Nu naar de cijferaars. Het is bij ForFarmers (-1,9%) treurigheid troef. Door diverse overnames steeg de omzet afgelopen jaar met 14%, maar kijken we naar de resultaten onderaan de streep is het bar en boos. Het veevoedersbedrijf worstelt met de fors gestegen energieprijzen en ook de oplopende grondstofkosten helpen bepaald niet mee.

ForFarmers is extra kwetsbaar voor een hoge inflatie omdat het bedrijf opereert in een business met lage marges. De hogere kosten hakken dan harder in op de winstgevendheid. Bedrijven die hogere marges behalen hebben hier minder last van. Een margeverslechtering van 5%-punt is immers een stuk behapbaarder bij een ebitdamarge van 40% dan bij 20%.

Al met al kelderde de bedrijfswinst met 19% en zakte de aangepaste winst per aandeel van €0,49 naar €0,32. Momenteel koerst ForFarmers tegen 13 keer de verwachte winst over 2022. In het onderstaande artikel krijgt u antwoord op de vraag of de IEX-Beleggersdesk het aandeel ziet als een kansrijke turnaroundkandidaat.

ForFarmers zal flink aan de bak moeten https://t.co/1NLdlHOG9H via @IEXnl



Ik kan niet anders zeggen dan dat onze analist Martin Crum de spijker op zijn kop slaat. — Niels Koerts (@KoertsNiels) February 25, 2022

Galapagos

Sinds het aantreden van Paul Stoffels als CEO zit het aandeel Galapagos (+3,7%) weer enigszins in de lift. Toch moet het biotechbedrijf eerst zijn eigen pijplijn gaan vullen en/of samenwerkingsverbanden aankondigen. Anders zit een verdere koersstijging er simpelweg niet in.

Met Filgotinib behaalt Galapagos een omzet van €236 miljoen en uit het gebruik van het drug discovery platform door Gilead nogmaals €231 miljoen. Dit is echter onvoldoende om kasstroomneutraal te opereren. De cashburn bedroeg afgelopen jaar liefst €565 miljoen.

Een fors bedrag. Zeker omdat er maar barweinig potentiële blockbusters uit voortkomen. Het aandeel noteert momenteel circa 20% onder zijn cashpositie, maar toch is de IEX-Beleggersdesk momenteel niet gecharmeerd van deze belegging. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Beleggers in Galapagos wacht interessant jaar #Galapagos https://t.co/b3zm7Xn1Ed — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 25, 2022

Rentes

De rentes vinden weer de weg omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt liefst vijf basispunten aan tot 0,45%.

Nederland: +5 basispunten (+0,45%)

Duitsland: +4 basispunten (+0,21%)

Italië: +3 basispunten (+1,83%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+1,45%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (+1,98%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,3%

AEX deze maand: -3,7%

AEX dit jaar: -8,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -8,5%

Dieprood

Vrijwel alle beurzen eindigen deze week in de dieprode cijfers. Alleen de Belgische index Bel 20 (+0,7%) en Wall Street houden het hoofd nog boven water. Dit is mede door de sterke jaarcijfers van zwaargewicht AB Inbev (+4,2%). Verder moet de DAX (-3,1%) rake klappen incasseren. Heel raar is dit niet, want Duitsland is het Europese land dat het meest afhankelijk is van Rusland. Zeker als het gaat om de import van gas.

AEX

Ik had niet verwacht dat ASML (+3,3%) het beste AEX-fonds van de week zou worden. Nu Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen, is de kans zeker niet kleiner geworden dat China iets met Taiwan gaat doen. Laat daar nou net de belangrijkste klant van ASML zijn thuisbasis hebben. Daarentegen doet de koers van Prosus (-15,6%) mij pijn aan de ogen. Het gaat bij Chinese aandelen - zo mag ik Prosus wel een beetje noemen - van kwaad tot erger.

AMX

Alfen (+6,8%) is na zijn prachtige cijferrapport on fire. Zelfs mijn koersdoel is alweer in zicht geraakt. JDE Peet's is in staat gebleken om de oplopende kosten grotendeels door te berekenen aan de klant en ook de outlook ziet er keurig uit. ASR (-4,9%) rapporteerde prima jaarresultaten, maar gaat mee omlaag in al het Oekraïne geweld. Inpost (-6,7%) is grotendeels actief in Polen dus dan weet u genoeg.

ASCX

Als de beurs onderuit gaat dan kunt u maar beter onderwogen zitten in kleine aandelen. Dat geldt helemaal voor deze week. Vrijwel alle ASCX-fondsen sluiten in het rood. Uitzondering is Van Lanschot Kempen (+1,8%) dat een cadeautje had voor zijn aandeelhouders.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week maakt Arend Jan de vooruitblik.