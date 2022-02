Slotcall: Bizarre dag

@Niels Koerts - Zou jij het koersverloop van Shell van vandaag kunnen duiden? Na wat getwijfel tijdens amateur hour stegen we gestaag door naar +4%, wat op zich te verklaren is gezien de hoge olieprijs. Bij de opening van de US om half 4 decimeerde de koers in no time tot amper 1% groen en de boel blijft maar afzinken waardoor we nu nabeurs praktisch nul staan… Weten de Amerikanen meer dan wij? Zijn ze slimmer, of emotioneler…. Of gewoon dommer?



Wat duiding op deze flinke domper zou heel welkom zijn.