Slotcall: Bizarre dag

De AEX (-2,7%) krijgt er vandaag flink van langs, al valt de schade ten opzichte van de DAX (-4,3%) en CAC (-4,0%) nog enigszins mee. De markten hadden niet voorzien dat Rusland op deze schaal Oekraïne zouden binnenvallen en dat wordt nu ingeprijsd.

De Russen schieten zichzelf overigens ook zelf in de voet. De Russische roebel verliest 7,5% ten opzichte van de dollar en noteert zelfs op het laagste niveau sinds het Presidentschap van Poetin.

In andere woorden: U krijgt voor iedere dollar nog nooit zoveel roebels terug als nu. Ook staatsbedrijf Gazprom, dat 70% van alle hulpbronnen in Rusland beheert, verliest vandaag ruim 35%. Kortom, de Russische oligarchen zien vandaag een aardig deel van hun vermogen verdampen.

ING en Unilever onderuit

De grootste bleeder binnen de AEX is ING (-9,0%). De grootbank heeft voor €4,7 miljard aan exposure uitstaan in Rusland en dat is iets meer dan 10% van de gehele market cap. De markt boekt dit nu gelijk in een keer af. De verzekeraars Aegon (-6,3%), ASR (-6,4%) en NN Group (-8,0%) zijn ook niet de bedrijven die u op dit soort momenten in portefeuille hebben.

Just Eat Takeaway (+3,1%) maakt een bijzondere comeback. Beleggers die hun aandelen vanochtend bij -6% van de hand deden, raad ik aan het koersenbord voorlopig maar even uit te zetten. Misschien is de bodembel vanochtend wel geluid. Ik durf er mijn handen niet voor in het vuur te steken, al is de maaltijdbezorger wel met afstand de laagst gewaardeerde speler binnen de sector.

Unilever (-5,3%) stelt daarentegen weer teleur. Op dit soort dagen moet het concern toch een veilige haven zijn? De afgelopen zeven jaar is de koers per saldo gelijkgebleven. Dat terwijl de AEX in die periode met ruim 40% is opgelopen. Het is dus niet zo gek dat enkele boze activistische aandeelhouders zich roeren.

AMG

Misschien heeft u er vandaag niet op gelet, maar er zijn ook nog cijferaars. Bijvoorbeeld een producent van bijzondere metalen.“Met de lithiumprijs op een all-time high waren de verwachtingen voor de vierdekwartaalcijfers van metalenspecialist AMG (-1,3%) hoog gespannen. Het werd echter een anticlimax: de hoge lithiumprijs is nog amper terug te zien in het resultaat onderaan de streep”, schrijft analist Paul Weeteling.

“De lithiumprijs is pas sinds begin december echt begonnen met oplopen en is sindsdien met 120% gestegen. Het leeuwendeel van de stijging ligt dus in het nieuwe jaar en het is daarom niet fair om AMG nu al af te rekenen op het matige resultaat ondanks de hoge lithiumprijs.”

Weeteling meent dan ook dat de winstsprong van het bedrijf nog moet komen. Momenteel koerst het aandeel tegen 14 keer de verwachte winst over 2022. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

JDE Peet's

“Beleggers waren er op voorhand weinig gerust op, maar de vrees bleek opnieuw ongegrond”, concludeert Martin Crum naar aanleiding van de ronduit sterke jaarcijfers die JDE Peet’s (-6,4%) gisteren publiceerde. “Het concern scoorde gisteren bij de jaarcijfers op werkelijk alle relevante variabelen beter dan verwacht, of het nu de omzet betrof, de aangepaste Ebit, of het nettoresultaat.”

“Als er dan toch een puntje van kritiek moet worden geuit, dan geldt dit het voorgestelde dividend. JDE Peet's wil dit onveranderd houden op €0,70 per aandeel.” Dat zint de analist niet. Of dat zijn advies en koersdoel voor JDE Peet’s ook verandert, leest u in zijn uitgebreide analyse hieronder.

Rentes

Het zal u niet verbazen dat de rentes (op de Russische na) een duikvlucht maken. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt liefst vijf basispunten tot 0,43%.

Brede markt

De AEX sluit 2,7% in het rood en daarmee zijn we zelfs nog een outperformer in Europa.



sluit 2,7% in het rood en daarmee zijn we zelfs nog een outperformer in Europa. Wall Street blijft aardig liggen. De Nasdaq staat zelfs 0,1% in het groen. Alleen de Dow Jones (-1,8%) heeft het niet vandaag.

blijft aardig liggen. De Nasdaq staat zelfs 0,1% in het groen. Alleen de Dow Jones (-1,8%) heeft het niet vandaag. De euro zakt 1,6% en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.

zakt 1,6% en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar. De VIX klimt 9,5% tot 34,0 punten.



klimt 9,5% tot 34,0 punten. Goud (+0,7%) en Zi lver (+2,3%) maken hun naam als veilige haven waar.



(+0,7%) en (+2,3%) maken hun naam als veilige haven waar. Olie : WTI (+4,5%) en Brent (+5,1%) speren zoals verwacht omhoog.



: WTI (+4,5%) en Brent (+5,1%) speren zoals verwacht omhoog. Van Bitcoin (-3,9%) mag u zeggen wat u wil behalve dan dat het een veilige haven is.



Het Damrak

Nog zo'n dag en Prosus (-5,2%) noteert op het laagste niveau sinds de beursgang in september 2019.

(-5,2%) noteert op het laagste niveau sinds de beursgang in september 2019. We gaan na deze invasie van Rusland echt niet minder muziek draaien. Dat UMG ( -1,0%) de schade dus aardig beperkt houdt, komt dus niet als een grote verrassing.

( -1,0%) de schade dus aardig beperkt houdt, komt dus niet als een grote verrassing. De olie- en gasprijzen schieten door het dak en dat betekent goed nieuws voor Shell (+0,7%).

(+0,7%). Wolters Kluwer (-0,3%) kunt u er op een dag als vandaag ook goed bij hebben.

(-0,3%) kunt u er op een dag als vandaag ook goed bij hebben. ArcelorMittal (-6,5%) dan weer niet. Het valt niet uit te sluiten dat deze invasie het begin van een recessie inluidt. In de podcast van vandaag gaan we hier dieper op in.

(-6,5%) dan weer niet. Het valt niet uit te sluiten dat deze invasie het begin van een recessie inluidt. In de podcast van vandaag gaan we hier dieper op in. JDE Peet's (-6,4%) noteerde vanochtend na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank nog in het groen, maar het enthousiasme was van korte duur. Gisteren kwam er natuurlijk wel ruim 14% bij.

(-6,4%) noteerde vanochtend na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank nog in het groen, maar het enthousiasme was van korte duur. Gisteren kwam er natuurlijk wel ruim 14% bij. Aalberts (-5,2%) verhoogde het dividend naar €1,65, maar de markt kan het niet waarderen. Hier leest u de analyse van de jaarcijfers.

(-5,2%) verhoogde het dividend naar €1,65, maar de markt kan het niet waarderen. Hier leest u de analyse van de jaarcijfers. CM.com (+0,3%) sluit daarentegen in het groen. Kwaliteit komt op een dag als vandaag altijd bovendrijven:)

(+0,3%) sluit daarentegen in het groen. Kwaliteit komt op een dag als vandaag altijd bovendrijven:) Tot slot stelt Van Lanschot Kempen (+3,7%) een dividend voor van €2 per aandeel. Dat was een jaar geleden nog €0,70.

Adviezen

DSM: naar €193 van €195 en kopen - Barclays

JDE Peet's: naar €35 van €31 en kopen - Deutsche Bank

