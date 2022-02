Schade valt mee, eigenlijk is de AEX ijzersterk

Als zelfs een Russische beer onze AEX nog niet in een bear market weet te drukken...

Eigenlijk is de AEX met haar vrij hoge risicoprofiel (tech) ijzersterk. Hoe lang was de lijst issues en risico's al niet (Covid-19, supply chain, inflatie, chips, rente, energie, transport, personeel, marges etc) en daar komt vandaag oorlog bij. En toch daalt onze lieveling maar maximaal -15% vanaf all-time high.

Let wel, gisteren was Wall Street zowat openlijk met een bear market aan het flirten, dus het wil echt niet zeggen dat dit de bodem is. Zie die opsomming hierboven maar, er speelt meer.



IJzersterk, dat kunnen we niet van de Russische beurs zeggen. Veel verwarring, want die zou dicht zijn, maar tikt wel. En hoe. Hebt u ooit eerder een grote index in een dag gehalveerd zien worden? Zelfs oktober 1929 (in eerste instantie -10%) en 1987 (-22%) komen niet eens in de buurt.

Zijn er soms meer van jullie die dit hebben? Ik leg bijzonder opportunistisch ordertje iShares Rusland ETF in, maar die wordt niet uitgevoerd...#AEX https://t.co/xC9fM3dmv6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 24, 2022

Verder is het afwachten hoe deze dag de geschiedenis in gaat: de bodem, of...?

Here is how stocks have done after 37 major historical and geopolitical events. pic.twitter.com/OvRXhoiPXq — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) February 22, 2022

Nu letterlijk en figuurlijk ook op de beurs de eerste rookwolken zijn opgetrokken, valt op dat de beurs vrij gedisciplineerd en volgens de boekjes inprijst.

Aandelen lager, waardefondsen blijven door de bank genomen beter liggen dan vooral groeiaandelen, cyclisch en financials. Hoe hoger het risico, hoe hoger de schade

De AAA-rentes leken even snel bij te trekken, maar doen nu minus zeven basispunten. Ofwel, (staats)obligaties worden gekocht, waardoor die rentes zakken

De dollar stabiliseert met -0,7% (EUR/USD) rond 1,125

Goud doet 1,8% en u mag zelf zeggen odf dat een vlucht in is, of dat misschien de stijging toch een tikje tegenvalt

Olie gaat met +6% en die duurdere dollar voor toestanden bij de pompstations zorgen

Crypto trekt ook wat bij maar doet het -5% à -8%. Ofwel, crypto faalt bij zijn eerste oorlogsexamen?

Kopen of verkopen vandaag, dat is de vraag en die kent voor ieder van ons een ander antwoord. Als u dit scenario niet hebt bedacht, of u weet gewoon niet wat u moet doen, is voor negen van de tien van ons niets doen het beste. In stress en misschien wel paniek neemt de mens doorgaans verkeerde beslissingen.

Nog even een blik op het Damrak met inderdaad de defensieve waarden bovenaan en CEO Nancy van de Wokkels verdient eindelijk haar hoge salaris echt terug :-) De cijfers van Aalberts vallen niet goed, die van AMG ook niet, die van ForFamers laten iedereen koud en Van Lanschot Kempen betaalt de lunch.

Nee, het is geen vrolijk beeld dit. Hoort echter bij handelen en beleggen. We zijn ook erg verwend sinds 2009, maar old stock market bears never die, zou Generaal Douglas MacArthur gezegd kunnen hebben.