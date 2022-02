AEX opent onder 700... Het is oorlog en het is mis voorbeurs

Het is oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de beurzen gaan een tik krijgen.

De AEX-indicatie is... 700. Hoe hoger het risicoprofliel van assets, hoe hoger de schade gaat zijn. Dollar, goud, olie en AAA-obligaties zijn de veilige havens, (groei!)aandelen en crypto betalen de tol en de volatiliteit spuit omhoog.

Europese en Amerikaanse futures en Azië kleuren rood, maar niet dieprood

De dollar stijgt 0,8% naar 1,125

De rentes zakken zeven à tien basispunten

Goud stijgt +1,8% naar $1947

Olie loopt ruim 5% op en Brent staat weer boven $100

Crypto zakt -7% (bitcoin) à -10% (ethereum)



De rentes dan: de Bund zal zo ook net als Nederland rond acht basispunten lager openen.



Dit zijn de S&P 500 en Nasdaq 100 mini futures vannacht, het ziet er nog beheerst uit. Zeg zelf maar of het al dan niet meevalt.



Rusland is dicht, maar de valutamarkt weet de roebel te vinden: sell.



Zo dus, Oekraïne spreekt van een invasie. Ik moet zelf nog goed nalezen wat de feiten zijn, voor ik van alles ga roepen, want de waarheid sneuvelt immers als eerste in een oorlog. Ik houd het heel kort en sec. Wat een domper, dat wel, wat een ellende en ik had dit zelf niet verwacht.

BREAKING: Vladimir Putin authorizes a special operation to protect the Donbas region, Russian state news agency TASS reports https://t.co/oHGofaDdYg pic.twitter.com/qvxN6cYdEV — Bloomberg (@business) February 24, 2022

Het moment kan alleen niet ongelukkiger voor de markten? Hier ziet u de S&P 500 en Nasdaq 100, een bear market (-20%) wordt nu wel een reëel scenario:



Zijn er ook nog veel cijfers vandaag op het Damrak. AMG heeft de cyclus nu in de rug en het o zo cyclische bedrijf levert beter dan verwachte cijfers af.



Aalberts heeft heel mooie cijfers en verhoogt het dividend met 68%.

ForFarmers levert geen goede cijfers en een slechte outlook af. Er zijn nog meer cijfers, maar ik kan niet heksen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:00 Van Lanschot Kempen gooit dividend omhoog

07:58 Koersval AEX voorzien na Russische aanval op Oekraine

07:45 Aalberts voert winstgevendheid flink op

07:38 ForFarmers verwacht significante daling resultaat in eerste jaarhelft

07:12 Beursblik: AMG presteert boven verwachting

06:59 Europese beurzen openen stevig lager na aanval op Oekraine

23 feb eBay boekt hogere winst en omzet

23 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

23 feb Wall Street lager gesloten

23 feb Olieprijs hoger gesloten

23 feb Wall Street koerst af op lager slot

23 feb Europese beurzen overwegend lager gesloten

23 feb AMG boekt zwarte cijfers dankzij sterke omzetstijging

23 feb Rood kwartaal voor Envipco

23 feb ASMI onderuit in rode AEX

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 ForFarmers - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Aalberts - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Van Lanschot Kempen - Cijfers vierde kwartaal

08:00 GeoJunxion - Cijfers vierde kwartaal

09:00 Unilever - Ex-dividend

22:00 Galapagos - Cijfers vierde kwartaal

07:00 AB InBev - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Adecco - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 AXA - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Bouygues - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Daimler - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Telekom - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Moderna - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - Januari (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Januari (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Het Witte Huis:

LATEST: U.S. President Joe Biden announced he would impose “severe sanctions” on Russia after Vladimir Putin ordered a military assault on Ukraine, which Biden condemned as an “unprovoked and unjustified attack” https://t.co/vUuxBJMH2C — Bloomberg (@business) February 24, 2022

Rusland:

Moscow Exchange suspends trading on all markets https://t.co/8kx12kV1wu pic.twitter.com/F63nfP1vK3 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2022

Onmogelijk nog te zeggen hoe dit de boel gaat ontwrichten:

The cost of everything from oil to grains to metals has jumped on worries that commodity flows will be disrupted by the Ukraine crisis https://t.co/pHnJyRMpLK pic.twitter.com/fY2ria3Dkz — Bloomberg (@business) February 24, 2022

Zoals gezegd, dit valt op een slecht moment.

U.S. stock indexes ended lower, the Nasdaq leading the day's decline with a drop of more than 2%, on concerns that Russia is close to invading Ukraine. More here: https://t.co/2Nf0xsJCOZ pic.twitter.com/eaEKwuF3xa — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2022

Veel plezier en succes vandaag.