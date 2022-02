Slotcall: Draaien en keren en wat heeft JDE dat ASMI niet heeft?

Vaak vind ik je humor wat te abundant, maar dat "groot eiland voor onze kust" (met hun Brexit) is een hele leuke!



Daling ASMI op goede cijfers? Onbegrijpelijk. Kocht halverwege de dag de dip, maar nog te vroeg verdorie. Zal goed komen.



Hou op over Prosus. Uit liefde voor die mooie regenboognatie ZA met hun vele zwaar in Naspers belegde pensioenfondsen stapte ik er direct in en kocht daarna nog enkele malen bij...

Of dat nog goed zal komen ("reg sal kom") weet ik niet.



Dan de 10jrs rente, in enkele maanden met ruim een half procent gestegen, tov de ATL zelfs met bijna een procent. I.v.m. de daardoor dalende verplichtingen der pensioenfondsen betekende dit +15% of zo voor hun dekkingsgraden. Die zijn zelfs nog meer gestegen door de goede beurzen.

Eindelijk gerechtigheid voor de (bijna) gepensioneerden. Zij hebben genoeg moeten bloeden voor het ECB-beleid en de rekenregels voor pfn. Door Knot (DNB) vele malen verdedigd met: "Je moet voldoende overhouden voor de volgende generaties."

Pure demagogie. Men is nu bezig zoveel over te houden dat de huidige ouderen zwaar te kort komen. In de forumdraden over pensioenen reken ik het keer op keer voor.