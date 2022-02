Slotcall: Draaien en keren en wat heeft JDE dat ASMI niet heeft?

Rusland dit, Oekraïne dat, EU zus, VS zo en de beurzen weten zich er niet zo goed raad mee? Niemand die echt de schuilkelder, of zelfs atoombunker opzoekt, maar helemaal lekker zit die semi- of dreigende oorlog ook niet, hé?

De AEX lijkt dat ook uit te stralen, Zowel de stijging vanochtend als de daling vanmiddag hobbelen een beetje voort. Overtuiging mist en daarmee ook richting, hoewel de korte trend omlaag is. Verder is het een routinematige beursdag: een paar cijfers, wat macrodata en vooral volatiliteit.

De Europese beurzen sluiten een paar tienden lager op een groot eiland voor onze kust na

De Amerikaanse markten zakken ook weer en u kunt alle indices op de dip kopen. Als u dat wil

De CBOE VIX Index stijgt 2,8% naar 28,8

De dollar stijgt 0,1% naar 1,131

De rentes hebben een rustdag met een verdwaalde basispunt hier en daar

Olie stijgt weer 0,8% en vooral Brent heeft die $100 nog altijd op schootsafstand... hoewel dit misschien nu even geen handige uitdrukking is?

Goud stijgt 0,5% naar $1908

Crypto heeft weer de geest, bitcoin doet +1,9% en ethereum zelfs +3,9%

Dit zijn de AEX (natuurlijk in oranje) en de S&P 500. Een maandje geleden kon u de dip kopen... die vervolgens tegen u in ging lopen. U kunt nu nog diepere dipjes kopen. Of het wijsheid is? Dit werkte in de gratis geldmarkten van de afgelopen tien jaar. Met rente en inflatie moet dit nu nog blijken.

En grote index die veel beter dan de rest ligt - en dat mag ook wel een keer na jaren underperformance - is de Britse FTSE 100, hier in euro's versus de AEX. De index zit tjokvol energie, commodities en farma en die liggen goed.

Zoals gezegd, het begon nog lekker groen vandaag, maar er verscheen hoe langer hoe meer rood op de borden. Dit is de CBOE VIX Index, ofwel met die hoge volatiliteit hoeft u van niet veel bewegingen of scores op te kijken.

Dan deze nog. Brent kwam gisteren tot $99,50 en waagt vandaag weer een poging om boven $100 uit te komen? Daar stond olie voor het laatste in de zomer van 2014.

De overzichten nog even ten tijde van deze slotcall:

De tienjaarsrentes:

Beursplein 5

Cijfers vandaag op het Damrak - AMG kan ieder moment doorkomen - en het komt zelden voor dat cijfers van een goed bedrijf en mooi aandeel zó slecht vallen. ASMI dus. Het aandeel is gewoon te duur, is dit de simpele conclusie?

Hoort u nog wel eens iemand dat CEO Nancy McKinstry veel te veel verdient? Dat doet ze ze nog steeds, maar aangezien ze ook bakken met geld voor de aandeelhouders verdient, valt al jaren niemand daar meer over. Oh ja en vandaag weer hele mooie cijfers en aandeelhouders-return.

Wolters Kluwer verrast met fors aandeleninkoopprogramma #WoltersKluwer https://t.co/IuIfiZmoxr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 23, 2022

Idem dito voor ASR, u mag de rapportage groen afvinken en vandaag weet het bedrijf ons te melden dat de schade van de triple storm dit weekend op €40 miljoen wordt geschat. Geen probleem.

Onze desk heeft ook nog twee buitenlands uitstapjes naar buitenlandse aandelen, die u goed kent. Er zit om te beginnen veel fantasie in de beursgang van VW onderdeel Porsche.

Fantasie in Volkswagen is weer helemaal terug #VOLKSWAGENAGVZOO.N. https://t.co/z9FwrmHqno — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 23, 2022

Dit rondje begint met ASMI en eindigt met überchipper Nvidia.

En nog een extraatje:

Overnamegeruchten rondom FlatexDegiro https://t.co/gbPpiR3kqG via @IEXnl



Aandeel momenteel 18% hoger, maar toch hoop ik niet dat private-equity het bedrijf voor een habbekrats van de beurs haalt. — Niels Koerts (@KoertsNiels) February 23, 2022

Wat vooral opvalt aan de cijfers zijn de dividendverhogingen:

U mist JDE Peet's in dit rijtje. Dat laat het dividend op €0,70 per aandeel... en u ziet de koers. Onze desk is onderweg met een analyse, onze conclusie is dat de cijfers meevallen en dat het aandeel gewoon te ver was weggezakt. Zeg maar een soort reversed ASMI. Verder nog iets? Zeker.

Eerst de adviezen, of beter gezegd advies. Want alleen ASR krijgt een koersdoelverhoging naar €50 van €43.

Het martkbrede beeld is grofweg dat defensieve aandelen wat beter liggen dan groeifondsen, cylcicals en financials. Het zijn in ieder geval de meest gevoelige en dure fondsen die een tik krijgen. Hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan? Just Eat Takeaway dus, heb ik die maar gehad.

OMG, de intussen dagelijkse #JustEatTakeaway chart. Voor het eerst deze daling dat ik meld dat aandeel In september 2016 voor €23 naar beurs ging. U begrijpt denk ik wel waarom, als u dit zo ziet#AEX pic.twitter.com/QRxVFHtma1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 23, 2022

Verder nog iets?