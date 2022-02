Oorlog is een koopmoment. Meestal dan, soms heel erg niet

Als de kanonnen bulderen moet u aandelen kopen, is een oud beursgezegde. Is dat zo? Meestal dalen de koersen in aanloop naar, om daarna te bodemen als het vuren begint, om vervolgens weer op te lopen. Oorlog en de beurs: lies, damned lies and statistics en hier bewijsstuk 1:

Oorlog(sdreiging) en beurzen, het loopt er in regel in en weer uit. Logisch, want beurzen gaan over geld en niet over politiek. Hier vier voorbeeldjes: Irak 2003 en Golf 1991 (#AEX), Cubacrisis 1962 en Yom Kippur 1973 (waarmee oliecrises en stagflatie jaren 70 begonnen, S&P 500) pic.twitter.com/EedfY4XwNI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 22, 2022

Bewijsstuk 2 en 3:

ICYMI. De beleggers van ING kwamen eerder deze maand met deze grafiek, uit dit artikel https://t.co/gPqFTVo6Lx pic.twitter.com/HpMdbAG5My — durk veenstra (@durkveenstra) February 22, 2022

Wat moet u hiermee? Want er spelen behalve Rusland-Oekraïne nog een miljard factoren een rol op de beurs. Reken op een spike naar beneden als het tot geweld komt, maar hoe langer de termijn is waarop u belegt, des te minder u last hebt van zo'n geopolitiek risico. Er is altijd wel wat en nogmaals, beurzen gaan over geld.

Toevallig komen onze beursgenoteerde banken vandaag beide met updates. ING ziet ook geen reden om iets te veranderen aan haar beleggingsbeleid.

Hier leest u de hele tekst:

De beurs vandaag: Oekraïnecrisis escaleert. Geopolitiek heeft meestal maar kort impact op de beurs. Wij houden aandelen in ING Vermogensbeheer op ‘overwogen’. https://t.co/4ueYLDdtta — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 23, 2022

ABN Amro (MeesPierson) denkt daar anders over en verlaagt aandelenweging vanwege onzekere markt, zegt het persbericht. Onzekerheid over de markten, dat argument laat het huis vaker horen. Zijn de beurzen ooit zeker dan?

Aandelenpositionering verlaagd van overwogen naar neutraal

Sectorweging industrie verlaagd naar onderwogen; consumptiegoederen verhoogd naar neutraal

Voorkeur voor high-yield bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten

Copypaste, hier een gedeelte uit de tekst en zeg maar of u Team ING of Team ABN Amro bent:

Houden we nog een Nederlandse grootbank over en daarvan liggen de roemruchte certificaten niet goed. Eens te meer: dit zijn kort gezegd obligaties met het risico van aandelen, maar duidelijk is dat ze bewegen als obligaties. De rente loopt dus op.