Slotcall: Alles is gedraaid

Gisteravond werd bekend dat Poetin twee opstandige regio’s in Oekraïne erkent als onafhankelijke staten. Daarmee drijft de Russische leider het conflict nog verder op de spits.

Deze oplopende geopolitieke spanningen zorgden vanochtend voor rode koersschermen. Zo opende de AEX ook zo’n 1,4% lager. Die verliezen zijn er echter gedurende de dag volledig uitgelopen. De Nederlandse hoofdindex sloot namelijk op +0,3%. Zie hieronder de vergelijking tussen de indices om 09:01 vanochtend, en na sluitingstijd van de beurs.

Niet alleen de AEX is gedraaid, ook commodities en de rentes gaan alle kanten op. De tienjaarsrente op de Duitse Bund zakte eerst vijf basispunten, om er vervolgens veertien basispunten bij te tikken. “Zo kent u de schokbetonnen Bund niet”, schreef marktcommentator Arend Jan Kamp vanmiddag in het liveblog.

Economische indicatoren

Vandaag verschenen ook enkele belangrijke macrocijfers. Allereerst het Duitse ondernemersvertrouwen. De Ifo-index is in februari gestegen van 96,0 tot 98,9. Daarmee trok het ondernemersvertrouwen sterker aan dan verwacht. Economen gingen vooraf namelijk nog uit van een groei tot 96,5.

Tegelijkertijd is het Amerikaanse consumentenvertrouwen gedaald, maar wel minder hard dan verwacht. De Conference Board Consumer Confidence daalde deze maand van 111,1 tot 110,5. Daarmee blijft de index boven de 110,0 waarop gerekend werd.

Koers Nvidia profiteert niet van groeiende sector

“Nvidia (-1,1%), de belangrijkste chipontwerper ter wereld, kwam recent weer met beresterke cijfers dankzij voortrazende groei op het gebied van gaming- en datacenterchips. De koers wist hier echter niet van te profiteren, onder andere vanwege de oplopende inflatie en oorlogsdreiging in Oekraïne”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling.

De koers en waardering hebben recent zelfs een flinke stap teruggedaan mede door de stijgende inflatie en het verslechterende beursklimaat. Ook de afgeketste overnamepoging van ARM en het niet aanslaan van de groeimotor bij Automotive zijn geen gunstige ontwikkelingen. Wat Weeteling met zijn advies en koersdoel heeft gedaan, leest u in zijn analyse hieronder.

Mooie start voor nieuwe Acomo-CEO

“Een nieuwe CEO en direct ook een eerste wijziging”, schrijft Martin Crum in zijn analyse van Acomo (+0,4%). “Publiceerde het bedrijf voorheen altijd de resultaten nabeurs, daar is nu verandering in gekomen. De kersverse topvrouw, Kathy Fortmann, breekt met deze traditie.”

“Fortmann kent in ieder geval een mooie start. De jaarcijfers van Acomo zijn gewoon prima. Het handelshuis heeft volop geprofiteerd van de 'commodities boom' en verrast met een flink hoger dividend dan verwacht.” Hieronder vindt u Crums volledige analyse van Acomo.

Coinbase kroop door het oog van de naald

Dan nog een opvallende gebeurtenis in cryptoland. Een ethisch hacker heeft Coinbase geld bespaard, heel veel geld. De anonieme computerkoning heeft namelijk een fout gevonden in het systeem van de cryptobroker waarmee hij waardeloze munten kon inwisselen voor bitcoin. Deze fout had miljarden aan schade kunnen toebrengen. Hieronder vindt u het volledige stuk dat ik hier eerder vandaag over schreef.

Anonieme hacker @Tree_of_Alpha ontdekte een ernstige systeemfout bij Coinbase.



Grootste stijging ooit

Tot slot zal ik nog even de huizenbezitters verblijden en de moed van jonge niet-huizenbezitters in de schoenen laten zakken. De huizenprijzen zijn namelijk weer flink gestegen. Volgens het CBS is het – alweer – de grootste stijging van bestaande koopwoningen ooit. In januari waren de bestaande woningen namelijk maar liefst 22,1% duurder dan een jaar eerder. In juni 2013 bereikten de koopwoningen hun dieptepunt. Sindsdien zijn de prijzen ruim 90% gestegen.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente klimt met zes basispunten tot 0,51%. De hoogste stand in ruim drie jaar.

Brede markt

De AEX (+0,3%) wist het verlies om te zetten in winst en sloot daarmee hoger dan Frankrijk (-0,1%) en de Duitse Dax (-0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 29,3 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,6%), Dow 30 (-0,8%) en de Nasdaq (-0,9%).

De euro stijgt 0,3% en noteert nu 1,135 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (+1,2%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,4%) dalen.

Bitcoin (-0,1%) daalt licht.

Het Damrak:

Chippers Besi (+3,3%), ASMI (+2,8%) en ASML (+2,5%) geven de ommekeer die vandaag plaatsvond goed weer. Alledrie sloten dik in het groen, maar openden dik 4% in de min.

(+3,3%), (+2,8%) en (+2,5%) geven de ommekeer die vandaag plaatsvond goed weer. Alledrie sloten dik in het groen, maar openden dik 4% in de min. ASR (-1,1%) zal over 2021 naar verwachting een operationeel resultaat van bijna een miljard euro kunnen melden, een aanzienlijke stijging op jaarbasis, dankzij aanhoudend sterke prestaties bij de niet-leven-tak van de verzekeraar. Morgen om 07:00 komt ASR met cijfers.

(-1,1%) zal over 2021 naar verwachting een operationeel resultaat van bijna een miljard euro kunnen melden, een aanzienlijke stijging op jaarbasis, dankzij aanhoudend sterke prestaties bij de niet-leven-tak van de verzekeraar. Morgen om 07:00 komt ASR met cijfers. JDE Peet's (+0,3%) heeft het afgelopen jaar waarschijnlijk een hogere winst geboekt bij verder vlakke resultaten. Dit blijkt uit een door het koffiebedrijf zelf samengestelde analistenconcensus.

(+0,3%) heeft het afgelopen jaar waarschijnlijk een hogere winst geboekt bij verder vlakke resultaten. Dit blijkt uit een door het koffiebedrijf zelf samengestelde analistenconcensus. "Dutch Star Companies Two (+1,5%) heeft in het afgelopen jaar flink verlies geleden", schrijft ABM Financial News. "In de periode van 1 oktober 2020 tot eind december 2021 bedroeg het verlies na belastingen €3,2 miljoen."

Adviezen

Besi: naar €97 van €96 en kopen - UBS

Agenda woensdag 23 februari 2022

07:00 Ageas - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Henkel - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Stellantis - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 ASR Nederland - Cijfers vierde kwartaal

07:00 JDE Peet's - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Aedifica - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Dld)

08:45 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - Februari (Fra)

11:00 Inflatie - Januari def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - December (VS)

18:00 AMG - Cijfers vierde kwartaal

22:00 eBay - Cijfers vierde kwartaal (VS)