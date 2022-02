Bear market oefenen met JET, CM, Prosus, InPost, Ebusco en Fastned

Het is om de haren uit uw hoofd te trekken? Dit is nou een bear market pur sang en zo slopend is dat: eindeloos dalen.

Net zoals de koersen jarenlang zinloos opliepen, zo zinloos kan een koers ook zakken. Maar waarom nu nog verkopen als u al 70% voor de kiezen hebt?

Niet-winstgevende groeiaandelen

JET is niet de enige. En niet de ergste. Wat zijn de niet-winstgevende groeiaandelen onder de Amsterdamse indexfondsen?

Slechtst presterende niet-winstgevende groeiaandeel Damrak is Poolse #InPost. Dat debuteerde in januari 2021 op €16, steeg eerste dag 19%... en toen doken kreten als #inflatie en #rente op #AEX https://t.co/FCJo2fosQB pic.twitter.com/0O8yh2OxJn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 22, 2022

Dit zijn ze nog niet allemaal, wat dacht u van Prosus?



Zoals altijd zijn er uitzonderingen. Basic-Fit gaat gewoon de andere kant uit. De opgaande trend staat misschien onder druk, maar vergeleken met de andere plaatjes in dit stukje is dit een Rembrandt.



Onze chippers, Adyen en Alfen zijn ook dikke groeiaandelen, maar ze maken wel winst. Daarom krijgen ze geen plek in dit verhaal. Wie hebben we nog meer?

NX Filtration is nieuw in de AScX en het aandeel weet zich nog niet echt een houding te geven. Dat het plaatje niet van linksboven naar rechtsonder loopt, is al winst.



Tot slot nog twee lokaaltjes. Ebusco valt vies tegen. Wat een daling voor een bedrijf die lekker opdrachten aan het binnenhalen is.



Dan het aandeel waarvan u wist... Fastned lijkt eindelijk het gezijwaarts achter zich te laten. Over de richting lopende meningen denk ik uiteen.



Trendbreuk

Bij dalingen moet u (ook) in kansen denken en wie weet zijn er een of meerdere bij een bodem. Haastige spoed is echter zelden goed en wellicht is het goed, zeker bij de fondsen die al lang in een neergaande trend zitten, te wachten op een duidelijke trendbreuk.

Want het gaat weer echt over trends, niet meer over dipjes die u even tussen twee slokken koffie kan meepikken, of topjes die u even tussen neus en lippen door kan verkopen.