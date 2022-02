AEX stabiliseert en nu is het wachten op Wall Street

Zeg het maar. Voor 2020 zou de kans groot zijn geweest dat Pete Particulier inderdaad zou verkopen op semi-wapengekletter met in ieder geval Rusland. Nadat diezelfde particulier in maart 2020 het vallende mes, of zelfs de rondtollende, draaiende kettingzaag opving, kan het ook anders gaan. Spannend!

#AEX stabiliseert nu beetje en wacht af wat VS straks doet (Wall Street was gisteren dicht). Risico is nu (?) dat Joe Sixpack wakker wordt, schrikt van de headlines en zijn indextrackers in het boek kiepert. De kans is dat hij ze juist koopt... pic.twitter.com/UqOZPctSiN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 22, 2022

Hier de S&P 500 en Nasdaq 100 mini futures sinds vrijdag: