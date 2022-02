2022 startte teleurstellend: blijft dat zo?

Bericht delen via:

Het beursjaar is vooralsnog teleurstellend begonnen. Hoge inflatie, aankomende renteverhogingen en geopolitieke spanningen rond Oekraïne zorgen voor onzekerheid. Maar hoe ga je als belegger met deze onzekerheden om? ABN Amro blijft vooralsnog positief over aandelen.

Ralph Wessels is Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN Amro. ABN Amro MeesPierson is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Private Banking.

Het beursjaar is voor aandelen- en obligatiebeleggers slecht begonnen. Door de aanhoudend hoge inflatie stijgen rentes en zijn centrale banken sinds november 180 graden gedraaid in het te verwachten rentebeleid. Hierdoor heeft de markt in sneltreinvaart verkrappend beleid moeten inprijzen. Dit gaat vooral ten koste van groeiaandelen, zoals technologie-aandelen.

Hoge inflatie zal snel pieken

Toch is het onze verwachting dat de hoge inflatie snel zal pieken. Enkele indicatoren geven aan dat de extreme prijsdruk bij goederen wat aan het afnemen is.

Ook zal de dienstensector verder open gaan, met corona steeds meer naar de achtergrond. Dit zal de krapte op met name de Amerikaanse arbeidsmarkt wat doen afnemen, wat ook de loonstijging, en daarmee inflatie, kan afvlakken.

Iets te ver vooruit gelopen

Daarom lijkt de markt wat betreft renteverhogingen iets te ver vooruit te lopen. Momenteel prijst de markt voor de Fed maar liefst zeven renteverhogingen van 0,25 procentpunt in voor de aankomende 12 maanden en 5 à 6 renteverhogingen van 0,10 procentpunt voor de ECB dit jaar.

Dit lijkt mij wat te agressief, ook omdat de ECB eerst nog met zijn opkoopprogramma moet stoppen. Daarnaast geven zowel de ECB als de Fed aan dat renteverhogingen geleidelijk moeten gaan. Daarbij willen ze niet het economisch herstel de nek omdraaien.

Gematigder pad

ABN Amro verwacht een gematigder pad van renteverhogingen, ingegeven door afnemende inflatie in de loop van het jaar. Onze economen gaan vooralsnog uit van vier renteverhogingen van 0,25 procentpunt van de Fed dit jaar met de eerste verhoging in maart.

Wel nemen risico’s van een agressievere Fed toe. De ECB zal zijn opkoopprogramma de aankomende maanden gaan afbouwen en per september helemaal stoppen met het opkopen van obligaties.

Een eerste renteverhoging van 0,10 procentpunt voorzien wij dan in december, gevolgd door een tweede in maart 2023. Daar zal het dan voorlopig bij blijven.

Spanningen rondom Oekraïne

Niet alleen inflatie maar ook spanningen rondom Oekraïne hebben ervoor gezorgd dat grondstoffen, en met name aan energie gerelateerde grondstoffen, het dit jaar erg goed doen.

Vanuit een beleggingsoptiek is het moeilijk om beleid te maken in geval van oorlog. Ons basisscenario blijft dat de situatie niet volledig escaleert, maar risico’s nemen toe met steeds meer troepen aan de Russisch-Oekraïense grens.

Positief over aandelen

Vooralsnog blijft ABN Amro positief over aandelen, met als belangrijkste redenen dat de wereldeconomie ook dit jaar boven zijn trend blijft groeien en bedrijfswinsten zich gezond zullen ontwikkelen met een verwachte groei van 7 à 8%.

Echter, de beweeglijkheid op financiële markten neemt toe en de rendementen zullen bescheidener zijn. Hierdoor hebben wij onze overwogen positie aandelen eind vorig jaar wat verlaagd.

Daarnaast zijn wij begin dit jaar iets defensiever gedraaid in onze aandelensectoren, onder andere door de energiesector te verhogen naar neutraal.

