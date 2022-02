Jaar na de top: hoe iedereen er met 'stonks' letterlijk is ingestonken

Deze quotes en uitdrukkingen zijn nog het leukste uit het stuk. In die tweet staat er al een en deze komen er nog bij:

"This is not a drill. It's the beginning of a bear market." (verwijzing naar beruchte aanval op Pearl Harbor telegram)

"I think there's going to be a few people who've really gone over their skis and will get hurt badly," one billionaire value investor told me.

"We really did hit peak stupid, but peak stupid extended beyond truly, truly stupid and then we went to bottom-of-the-ocean-rare-earth-metal-companies stupid," the value investor told me.

Vooropgesteld dat de gehele bull market sinds 2009 er bij iedere, nieuwe top driftig met de hoofden werd geschud. Kan niet, mag niet, onverantwoord, bubbel et cetera en dan in één adem door naar het vermeende wanbeleid van de centrale banken. Vandaar ook de uitdrukking the most hated rally ever.

Het was al voordat de particulieren in maart 2020 het mes opvingen met het verse gratis geld van de regering via hun gloednieuwe beleggings-apps, dat her en der klonk dat de beurs gek was geworden. Eigenlijk is dat ook al zo sinds 2009 en ach, maak er ook maar meteen 1602 van.

Niettemin zagen we sinds maart 2020 beursenthousiasme én waanzin, zoals we sinds 1999 niet meer hadden gezien. Het duurde precies een jaar, weten we met de wijsheid achteraf. En wat een jaar was het. Wie bij wijze van spreken niet minimaal 20% per dag deed was oen of boomer en begreep de nieuwe tijd niet.

Intussen zitten we een jaar in een bear market van vooral story telling stocks. Zeg maar gerust stonks... U ziet hierboven hoe intussen Wall Street afrekent met alle onzin. Mr. Market heeft dit al met deze aandelen gedaan.