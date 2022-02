Opluchting voorbeurs

Valt het mee of valt het tegen? Presidenten Joe Biden en Vladimir Putin gaan praten en de AEX indicatie is +0,7% op weer die 750. We doen het verder op eigen kracht, want Wall Street is vandaag dicht vanwege President's Day.

Gelukkig, de koersenborden zijn niet weggewaaid. De Europese en Amerikaanse (die slapen nooit) futures openen bijna een procent hoger na weer een lager Wall Street vrijdag

In Azië staat bijna alles lager: CSI 300 -1,8%, Nikkei 225 -0,8%, Hang Seng -0,8% en Kospi doet vlak. Oei, Tencent doet -4,5% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -1,3% op 26,4 en dat is best verrassend gezien de koersendalingen?

De dollar daalt nu 0,4% naar 1,137

De rentes dan, die van ons zakt twee basispunten (beetje typisch met die ontspanning?) en de Duitse doet nog niks. de Amerikaanse is ook gesloten vandaag.

Goud zakt -0,3% tot net onder $1900, olie zakt bijan een procent en crypto komt bij

Geeft dit misschien de markten wat rust vandaag?

BREAKING: Presidents Joe Biden and Vladimir Putin agree "in principle" to a proposal for Ukraine talks from Emmanuel Macron, the French government says https://t.co/xfzxb01qto pic.twitter.com/N09txFadde — Bloomberg Markets (@markets) February 21, 2022

Oef, dit cijfer komt net door. Poeh. Met Amerikanen en Russen die elkaar het wit uit de ogen kijken, zijn de Duitsers nooit ver weg.

Verder is er amper nieuws en er zijn geen cijfers bij ons. Amerika is gesloten en dan blijft de AEX meestal dicht bij huis. Meestal, want met de huidige volatiliteit zijn er flinke koersuitslagen mogelijk. Toch valt mij de stand van de CBOE VIX Index nog mee gezien die oorlogsdreiging in Oost-Europa.



De ogen zijn bij de AEX denk ik toch nog vooral gericht op de onderkant en zo heel veel speling is er niet meer. De score is op basis van slotkoersen en de index kwam dit jaar al drie keer op 734'ers uit.



Hier is hetzelfde plaatje van de Nasdaq 100, Amerikaanse technologie staat er aanzienlijk minder goed voor. Voor de S&P 500 bedraagt de score -9,3%.



Als u een mooie opgaande trend zoekt, moet u bij commodities zijn. Dit is de Bloomberg Commodity Spot Index (een mandje van van alles en nog wat) en daar ligt sneeuw op, all time high.



Waar u beslist niet moet wezen, zijn niet-winstgevende groeiaandelen - vooral tech. Dit is Ark Innovatio ETF van Catie Wood.



Dan crypto en hier is bitcoin, dat heeft het ook lastig deze dagen. Soms ligt het goed als de markt even geen risico blieft, soms ligt het slecht als de markt even wel risico blieft.



De opening:



De rentes:



Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Niet voor niets wordt dit fonds zo vaak genoemd, het is een aardige dwarsdoorsnede van de hipste tech. En als Holger OUCH! roept, moet u opletten:

OUCH! The statistics of ARK Innovation since the high on February 12, 2021. pic.twitter.com/HlwALI7XIm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 20, 2022

Green shoot?

China’s home price declines eased for a second month in January, offering a rare sign of hope to the embattled property sector https://t.co/SB6ntMbotw — Bloomberg Markets (@markets) February 21, 2022

Zoutwaterrijst?!

Chinese scientists have cracked the code on how to cultivate salt-tolerant rice, which will be critical for food supplies as sea levels rise (via @climate) https://t.co/fNE3e12AgO — Bloomberg Markets (@markets) February 20, 2022

Nog meer China, iets voor u?

Buying the dip still proves risky for some market watchers in China even as valuations for the country's technology firms have plunged to historical lows https://t.co/R3FuhKydrF — Bloomberg Markets (@markets) February 19, 2022

De Fed neemt dit jaar acht rentebesluiten:

JPMorgan economists said the Fed is likely to raise interest rates by 25 basis points at nine consecutive meetings https://t.co/3MvnQ2q03w — Bloomberg Markets (@markets) February 19, 2022

Bloomberg denkt dat de ECB dit jaar ook een kwartje doet:

The end of the ECB’s reign as one of the preeminent doves among monetary-policy makers could kindle a rebound in the euro https://t.co/dxVOeMhpMY — Bloomberg Markets (@markets) February 19, 2022

De EU niet:

The US is now energy independent: Petroleum production exceeded consumption in 2020, and that balance was mostly maintained throughout 2021, acc to the EIA. The country can thank cheap shale gas & an uptake in oil production in the states, such as the Gulf https://t.co/7grSnBLIuy pic.twitter.com/bWhCF55sq0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 20, 2022

Gezien? De energietransitie levert nog weinig cash flow transitie op:

Big Oil on course for near-record $38bn in share buybacks: The seven supermajors – BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Eni and Equinor – set for supercharged stock purchasing on top of estimated $50bn of dividends. https://t.co/JILyEQQgvJ pic.twitter.com/jPKPhKdBwQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 20, 2022

Wow, wat een plaatje:

Veel plezier en succes vandaag.