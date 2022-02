Slotcall: inflatie loopt gierend uit de klauwen

Techfondsen hebben de AEX flink hoger gestuwd het afgelopen jaar, maar zorgen er nu voor dat onze index door die zware techweging achterblijft bij de rest van de Europese beurzen. Met andere woorden, de sectorrotatie houdt aan.

Stijgende rentes zijn een 'no go' voor de chipfondsen en andere hoog gewaardeerde, harde groeiers. Hoewel, betalingsverwerker Adyen weet zich (terecht) goed staande te houden op deze bloedrode beursdag. En dat geldt ook voor Philips, Shell en Unilever: toch vooral 'oude economie aandelen.'

Wat lager een overeenkomstig beeld, met rake klappen voor bijvoorbeeld Alfen en CM.com, maar ook aandelen als B&S Group, Brunel, Bam Groep en ForFarmers hadden het lastig. Flow Traders, Fugro en Nedap konden zich aan het bearish sentiment onttrekken.

Goed nieuws op macrovlak was er vanuit de pmi's: die vielen in diverse Europese landen sterk mee. Wel liet de Bundesbank vandaag weten dat Duitsland waarschijnlijk 'officeel' in een recessie zal duiken: na een krimp in 4Q21 van 0,7% zal ook in het eerste kwartaal van dit jaar sprake zijn van een neergaande economie. Tijdelijk, want diezelfde Bundesbank verwacht dat de Duitse economie in het tweede kwartaal alweer een sprintje zal trekken.

De AEX sloot uiteindelijk een stevige 2% lager op 729,73 punten na een positieve false move in het eerste kwartier van de handel. Hierbij geldt wel dat dit duidelijk boven day low was. Een optimist ziet hier enige bodemvorming ontstaan, een pessimist heeft het 'uitkotsmoment' nog niet gezien.

En mochten de dalende koersen het humeur enigszins bederven, dan moet u maar bedenken dat het altijd erger kan. Wat de AEX dit jaar heeft ingeleverd, verliest de Russische beurs ruimschoots in een dag...



Fugro

Snel door met positiever nieuws. Het heeft voor beleggers oncomfortabel lang geduurd, maar inmiddels schrijft Fugro weer zwarte cijfers. Waren de Q3-cijfers nog ronduit matig, het vierde kwartaal heeft de bodemonderzoeker zich uitstekend gerevancheerd.

Er is zeker aanleiding voor enig enthousiasme na jarenlange verliezen, oplopend tot een pijnlijke €1,7 miljard.



Kinepolis

Wie gaat er tegenwoordig nog naar de bioscoop? Nou, meer consumenten dat men wellicht zou verwachten. Natuurlijk is ook in de bioscoopsector corona een spelbreker, in ieder geval geweest.

Betere tijden breken echter weer aan en Belgische bioscoopuitbater Kinepolis ziet de resultaten weer stevig aantrekken.





AirFrance-KLM

U houdt van gokken, zoveel is toch wel duidelijk als gekeken wordt naar AF-KLM. Het aandeel prijkt steevast bovenaan de lijstjes van meest verhandelde fondsen bij brokers door particuliere beleggers.

Ergens allicht begrijpelijk, het is een lekker bewegelijk aandeel, maar AF-KLM geldt tevens als bodemloze put. De carrier wil de komende maanden circa €4 miljard aan eigen vermogen ophalen, deels met een zwaar verwaterende emissie, deels door leningen om te zetten in perpetual bonds waardoor het in de categorie eigen vermogen komt te vallen.





Bij IEX Profs tot slot





Inflatie Duitsland

De markt heeft vooral oog voor de ontwikkelingen rond de Oekraïne, maar ondertussen loopt de inflatie in Duitsland gierend uit de klauwen. Wat heet, de ppi steeg op jaarbasis met een whopping 25%!

Zelfs als gecorrigeerd wordt voor de momenteel erg hoge energieprijzen, wat al discutabel is omdat dit niet zomaar verdwijnt, blijft er een stijging over van 12% op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau sinds 1949.







Bron: Bloomberg



Dit is een zorgelijk hoog niveau en zal vooral de midden- en lagere klasse midscheeps in hun portemonnee raken. Bedrijven zullen dit door proberen te rekenen aan consumenten. Consumenten die zelf ook al te kampen hebben met onder andere een fors oplopende energierekening.

Een loonprijsspiraal zal het logische vervolg zijn en dan is iedereen in de aap gelogeerd. De druk op de ECB om in te grijpen zal toenemen, zeker vanuit Duitsland dat nog altijd met een Weimar-trauma kampt.

Chinese vastgoedmarkt is zorgelijk

Het gaat niet bepaald crescendo met de Chinese onroerendgoedmarkt, om maar eens een understatement van stal te halen. Gelukkig ver weg, maar dat wil niet zeggen dat het elders niet voor problemen kan zorgen.

De deceptie rond Evergrande, en nog enkele andere leveraged Chinese vastgoedspelers, zal beleggers niet zijn ontgaan. Zhenro Porperties Group leek tot voor kort een baken van rust en stabiliteit. Het concern zou een perpetual terugkopen en had een nieuwe kredietlijn ontvangen van de Bank of China.

Obligatie Zhenro onderuit



Bron: Bloomberg

Echter, nu heeft datzelfde Zhenro laten weten dat het mogelijk niet aan al zijn financiële verplichtingen kan voldoen (bron: Bloomberg). Het kan verrassend snel gaan: tussen het goede nieuws rond vroegtijdige aflossing en de nieuw verkregen kredietlijn zat slechts zeven weken.

Nog los van wéér een deceptie rond een grote vastgoedpartij, vragen beleggers zich vooral af wie de volgende vastgoedspeler wordt die dreigt te defaulten. Logisch gezien de snelle neergang van Zhenro, maar als het vertrouwen uit de sector loopt, kunnen ook gezonde vastgoedspelers alsnog in de problemen komen.

China is inmiddels opgeklommen tot 's werelds op een na grootste economie en geldt als werkplaats van de wereld. Als Duitsland niest, raakt Europa verkouden. De impact van een grieperig China gaan ook wij voelen, hoe ver-van-mijn-bed-show de wankelende Chinese vastgoedsector ook lijkt.

Let op de olietankermarkt



De Beleggersdesk volgt al sinds de start van IEX Premium het Belgische Euronav. Een leuk aandeel voor particuliere beleggers, waarbij het zaak is een actieve houding aan te nemen.

De markt voor olietankers is berucht om zijn boom and bust cyclus. Periodes waarin bakken met geld worden verdiend en het tot $250.000 kan kosten om een olietanker een dagje te huren, worden afgewisseld met periodes dat er (fors) geld bij moet.

Dat is overigens geen reden dit soort aandelen linkt te laten liggen, maar het is wel zaak op een goed moment in te stappen en ook vroegtijdig de positie weer af te bouwen.

Euronav is sinds 2017 5x door de Beleggersdesk getipt, waarbij op value werd gekocht. Dat wil zeggen aankopen rond de €6,75 à €7,50, verkopen > €9.





De huidige markt is complex: corona zorgde kortstondig voor een sterk teruglopende vraag naar olie. Dat vertaalde zich logischerwijs naar minder vraag naar olietransport, ergo lage dagtarieven.

Dat is nu wel anders, de vraag naar olie bevindt zich alweer op een pre-coronaniveau. Echter, de dagtarieven zijn nog verre van hersteld. En dat heeft een bijzondere oorzaak.

De olietankermarkt wordt op dit moment verpest door Venezuela en Iran. Landen die onder sancties van de internationale gemeenschap geen olie mogen exporteren, maar dat stiekem toch doen. En dat doen deze landen met oude, al afgeschreven olietankers.

De huidige olietankervloot kent circa 850 schepen. Iran en Venezuela zetten geschat zo'n 70 oude olietankers in die normaliter allang op de schroothoop waren verdwenen. Hierdoor is de balans tussen vraag en aanbod op de olietankermarkt uit het lood geslagen, wat tot veel te lage vervoerstarieven leidt.

Maar er gloort hoop aan de horizon: er is een (atoom-) deal in de maak met Iran. Als dit rond komt, kan Iran weer legaal olie exporteren, kunnen de oude olietankers die nu gebruikt worden de sancties te ontlopen naar de sloop en slaat het overschot aan olietankers direct om in een tekort aan capaciteit.

De markt is hierop al vooruit gelopen: het aandeel Euronav is in enkele weken tijd opgelopen van €7,50 tot €9,25 (plus 21%). Mogelijk zit er nog meer in het vat, wij houden een en ander voor Premium leden goed in de gaten.

Goud maakt come back

Het heeft even lang geduurd, maar inmiddels lijken beleggers dan toch goud te (her-) ontdekken als safe haven. De weerstand rond de $1.800 was taai, heel taai, maar inmiddels is de $1.900 in zicht.





Vooropgesteld, goud is géén perfecte hedge tegen inflatie. De afgelopen honderd jaar zijn er wel vaker periodes dat de inflatie scherp opliep, maar dit werd niet altijd opgevolgd door een oplopende goudprijs.

Een van de redenen hiervoor is dat goud en rente zich verhouden als water en vuur. Het aanhouden van, niet-renderend, goud namelijk is een kostbare affaire op momenten dat de rentes omhoog gaan. Een fenomeen dat overigens ook crypto's nog wel eens hard kan raken, maar dat terzijde.

Wat goud sowieso wel in de kaart speelt, is onzekerheid. Welnu, aan onzekerheid geen gebrek en dat geldt dan met name voor wat zich momenteel rond de Oekraïne afspeelt. De oorlogsretoriek zorgt voor een 'flight to safety.'

Goud, let wel fysiek goud in eigen bezit en geen papieren bezit, kent als groot voordeel dat het geen tegenpartijrisico kent. Een prettige eigenschap, juist in tijden dat de onzekerheid ongebruikelijk hoog is.

Rentes

De rentebewegingen vallen alleszin mee vandaag, al geldt wel dat de spread tussen Duitsland en Italië weer verder oploopt.







Bron: Reuters

Wall Street

Mocht u afvragen waarom Wall Street zo opvallend stabiel is vandaag. De Amerikaanse markten zijn gesloten in verband met President's Day, vandaar.





Brede markt

Rood overheerst vandaag, maar dat geldt niet voor de VIX. De nervositeit onder beleggers neemt duidelijk toe.





Het Damrak

Besi (- 7%) ontpopte zich vandaag, en niet voor het eerst, tot meest sentimentgevoelige chipper. Schrale troost: it works both ways.

(- 7%) ontpopte zich vandaag, en niet voor het eerst, tot meest sentimentgevoelige chipper. Schrale troost: it works both ways. Philips (- 0,9%) roeit tegen de stroom in vandaag, maar het fonds is dan ook bijzonder hard afgekomen de afgelopen maanden. Voorlopig maar beschouwen als een technisch herstel.

(- 0,9%) roeit tegen de stroom in vandaag, maar het fonds is dan ook bijzonder hard afgekomen de afgelopen maanden. Voorlopig maar beschouwen als een technisch herstel. Prosus (- 7,2%) stond onder druk als gevolg van een verder dalende koers van Tencent (- 6,3%) waar Prosus een belang van een kleine 30% in houdt.

(- 7,2%) stond onder druk als gevolg van een verder dalende koers van Tencent (- 6,3%) waar Prosus een belang van een kleine 30% in houdt. Shell (- 0,4%) denkt dat de gasprijs nog minimaal twee jaar hoog zal blijven. Goed nieuws en zeker een van de redenen dat de koers van het aandeel vandaag goed blijft liggen.

(- 0,4%) denkt dat de gasprijs nog minimaal twee jaar hoog zal blijven. Goed nieuws en zeker een van de redenen dat de koers van het aandeel vandaag goed blijft liggen. AF-KLM (- 0,2%) zal aandeelhouders op korte termijn verblijden met opnieuw een sterk verwaterend emissie. Daar past uiteraard geen stijgende koers bij, maar zo werkt het spelletje soms nu eenmaal op de beurs.

(- 0,2%) zal aandeelhouders op korte termijn verblijden met opnieuw een sterk verwaterend emissie. Daar past uiteraard geen stijgende koers bij, maar zo werkt het spelletje soms nu eenmaal op de beurs. Corbion (- 3,5%) komt deze vrijdag met zijn jaarcijfers en reken maar dat het fonds flink last zal hebben gehad van stijgende grondstofprijzen. Beleggers nemen duidelijk al een voorschot op een matig Q4.

(- 3,5%) komt deze vrijdag met zijn jaarcijfers en reken maar dat het fonds flink last zal hebben gehad van stijgende grondstofprijzen. Beleggers nemen duidelijk al een voorschot op een matig Q4. Flow Traders (+ 1,7%) wordt voor alle zekerheid toch maar aangekocht door een aantal beleggers als hedge tegen barre beurstijden.

(+ 4%) heeft met een sterk eindschot laten zien dat het de stijgende lijn, eindelijk, weer te pakken heeft.

(+ 4%) heeft met een sterk eindschot laten zien dat het de stijgende lijn, eindelijk, weer te pakken heeft. Meer bij . JDE Peet's (- 3,3%) komt woensdag met cijfers en zal ongetwijfeld last hebben gehad van de hard opgelopen prijzen voor koffiebonen.

(- 3,3%) komt woensdag met cijfers en zal ongetwijfeld last hebben gehad van de hard opgelopen prijzen voor koffiebonen. BAM Groep (- 5,8%) blijkt over een onuitputtelijke voorraad lijken in de kast te beschikken. Spijtig, de Q4-cijfers waren verder prima.

(- 5,8%) blijkt over een onuitputtelijke voorraad lijken in de kast te beschikken. Spijtig, de Q4-cijfers waren verder prima. CM.com (- 6,2%) is natuurlijk op dit soort dagen weer de gebeten hond. We zijn benieuwd wat de katalyst zal worden waardoor beleggers hun handen van de verkoopknop zullen halen.

(- 6,2%) is natuurlijk op dit soort dagen weer de gebeten hond. We zijn benieuwd wat de katalyst zal worden waardoor beleggers hun handen van de verkoopknop zullen halen. Nedap (+ 0,6%) lag vandaag wederom sterk. Goede cijfers vorige week en een hoger koersdoel van een zakenbank liggen hieraan ten grondslag.

(+ 0,6%) lag vandaag wederom sterk. Goede cijfers vorige week en een hoger koersdoel van een zakenbank liggen hieraan ten grondslag. Op de lokale markt voelt ook fabrikant van elektrische bussen Ebusco (- 2,9%) de tucht van de markt.





Adviezen

Ahold: naar €31 van €28 en kopen - ABN Amro Oddo

Unibail: naar €75 van €71 en houden - UBS

NN Group: naar €56,50 van €52,50 en kopen - Credit Suisse

AF-KLM: naar €4,15 van €4,10 en houden - UBS

Nedap: naar €67,50 van €64 en houden - Berenberg

Kinepolis: naar €73,50 van €70 en kopen - KBC

Kinepolis: naar €70 van €58 en kopen - Berenberg

Ontex: naar €9,50 van €12 en kopen - Degroof Petercam

Nestlé: naar CHF 125 van CHF 122 en kopen - Baader Bank

Walmart: naar $175 van $170 en kopen - Jefferies

Walmart: naar $180 van $196 en kopen - Goldman Sachs

Orange: €11,50 en naar houden van kopen - Credit Suisse

