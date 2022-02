Slotcall: Niet-winstgevende techaandelen onderuit

Hebben jullie alleen aandelen in asml, signify en wdp, heren analistjes, alleen daarvan wordt het dividend in de dividendagenda vermeld!!

Heel triest, want je ziet aan de weekstaten, dat de goede dividenders hoog scoren!!

Shell is gisteren ex div gegaan, aperam, zal ook wel niet lang meer duren, er wordt niks vermeld, wat is dit voor een knullig gedoe, vooruit; aan de bak!!