Slotcall: Storm Dudley raast ook over beurs en de rentemarkt

Mijn vraag voor de podcast van deze week betreft SBM Offshore. Martin Crum schrijft in zijn analyse dat SBM vast besloten is een top 3 speler te worden in de Floating Offshore Wind markt. Hoe interessant is deze markt voor SBM Offshore?



Achtergrond van de vraag: ik hoorde een analist over Shell zeggen dat ze veel toegevoegde waarde kunnen leveren (en dus hoge marges kunnen maken) met het boren naar olie maar dat er op de offshore wind markt weinig toegevoegde waarde valt te leveren (dus lage marges) en als Shell dezelfde transitie maakt als bijvoorbeeld Orsted er veel aandeelhouderswaarde vernietigd wordt. Loopt SMB Offshore niet hetzelfde risico bij het maken van deze transitie?