Slotcall: Storm Dudley raast ook over beurs en de rentemarkt

Rode borden alom, en de AEX (-1%) is geen uitzondering. Adyen (-5,3%) moest binnen de hoofdindex het meest inleveren en Heineken (+1,5%) sluit met een bescheiden plus bovenaan.

In de midkapindex bungelt Air France-KLM (-7,6%) onderaan. De vliegmaatschappij presteerde ‘beter dan verwacht’, viel te lezen, maar ‘minder rampzalig’ was wellicht een betere beschrijving geweest. Onder de streep rapporteerde Air France-KLM een verlies van €127 miljoen, ten opzichte van een verlies van €1,0 miljard een jaar eerder. Daarnaast heeft het aangekondigd €4 miljard te gaan ophalen.

Met een KLM-toestel vliegen we even naar de Verenigde Staten, want daar verschenen de U.S. Building Permits. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in januari met 4,1% op maandbasis gedaald, fors meer dan de daling van 0,7% waar economen van uitgingen. Op jaarbasis steeg het aantal in aanbouw genomen woningen met 0,8%. Ook het aantal afgegeven bouwvergunning steeg juist, deze klommen op maandbasis met 0,7%.

NN Group spekt aandeelhouders

“NN Group (+0,2%) presenteerde vanochtend de jaarcijfers, maar het grote nieuws is dat de verzekeraar de komende twaalf maanden voor €1 miljard aan eigen aandelen inkoopt. Dit is omgerekend 6,3% van het totaal aantal uitstaande aandelen”, schrijft Niels Koerts. De verzekeraar doet dit met de opbrengst van de verkoop van NN Investment Partners aan Goldman Sachs. Det het dividend komt de shareholders yield dit jaar uit op 11,5%.

BAM en CM.com genadeloos afgestraft

“Een wat gemengd beeld bij het jaarbericht van BAM (-11,9%). Beleggers moeten de verbeterde, maar wel licht tegenvallende operationele gang van zaken afwegen tegen een hoge belastingclaim en wederom afboekingen die een gat slaan in de nettowinst”, schrijft analist Peter Schutte. Aan de koers te zien lijken beleggers hun keuze gemaakt te hebben na die afweging. Het aandeel gaat net als CM.com (-13,4%) flink onderuit.

Het aandeel CM.com krijgt er namelijk ook weer stevig van langs, terwijl de resultaten van het technologiebedrijf weinig verrassingen kenden. “De omzet dikte afgelopen jaar met 67% aan tot €237 miljoen en dat is in lijn met de eigen verwachting”, stelt analist Niels Koerts. Techbedrijven die geen winst maken zijn niet zo populair. Toch blijven de groeivooruitzichten volgens Koerts gunstig. Hij legt u er in zijn analyse meer over uit.

Euronav

“Er broeit iets bij Euronav (+1%)”, meldt analist Martin Crum. Oud-grootaandeelhouder Saverys heeft opnieuw een belang van ruim 6% in Euronav genomen en dat kan betekenen dat er een overname- of fusiedeal gloort. Voor de korte termijn is een atoomdeal met Iran van belang voor het bedrijf, waardoor dat land zijn olie weer legaal kan exporteren en de dagtarieven voor de supertankers van Euronav omhoog kunnen.

Vragenrondje

Het zijn onstuimige tijden op de beurs en dat levert vast vragen op. Gelukkig kan u daarmee terecht bij podcastduo Arend Jan Kamp en Niels Koerts. De marktcommentator en aandelenanalist proberen iedere week zo veel mogelijk vragen te beantwoorden in het vaste vragenrondje. Morgen wordt de IEX BeleggersPodcast weer opgenomen en dat betekent dat u weer al uw vragen kunt stellen in de reacties.

Rentes

Afgelopen dinsdag schreef ik nog in mijn slotcall 'risk-on', maar nu kan ik alweer 'risk-off' roepen. De rentes dalen behoorlijk. De Nederlandse tienjaarsrente daalt met vijf basispunten tot 0,38%. "Even van risicovolle aandelen in veilige staatsobligaties (die koersen stijgen, waardoor rente daalt), zeggen de boekjes dan", schrijft Arend Jan Kamp op Twitter.

Brede markt

De AEX (-1%) presteerde vandaag minder goed dan Frankrijk (-0,3%) en de Duitse DAX (-0,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 26,3 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-1,2%), Dow Jones (-1,2%) en de Nasdaq (-1,6%).

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,136 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,4%) en zilver (+0,7%) stijgen beide.

Olie: WTI (+1%) en Brent (+1,1%) klimmen.

Bitcoin (+4,5%) levert wat in.

Het Damrak:

" Besi (-0,4%) heeft in het vierde kwartaal de omzet harder zien dalen door tegenzittend weer in Maleisië", meldt ABM Financial News vandaag. Morgenvroeg komt de chipper met cijfers.

(-0,4%) heeft in het vierde kwartaal de omzet harder zien dalen door tegenzittend weer in Maleisië", meldt ABM Financial News vandaag. Morgenvroeg komt de chipper met cijfers. Persbureau Reuters meldde vandaag dat Shell (-2,2%) in gesprek is met Bejing Gas. Het bedrijf zou gedurende een periode van tien jaar vloeibaar aardgas (LNG) willen afnemen van Shell.

(-2,2%) in gesprek is met Bejing Gas. Het bedrijf zou gedurende een periode van tien jaar vloeibaar aardgas (LNG) willen afnemen van Shell. Jefferies heeft koopadviezen voor ASML (+0,8%) en ASMI (+0,6%) afgegeven met koersdoelen van respectievelijk €700 en €350.

(+0,8%) en (+0,6%) afgegeven met koersdoelen van respectievelijk €700 en €350. De marktomstandigheden waren voor Vopak (+3,3%) het afgelopen jaar niet optimaal. Ook dit concern heeft hinder ondervonden van disrupties in de supply chain. Wel deed Vopak goede zaken met zijn LNG-terminals. Beleggers betalen nu nog slechts 11x de winst bij een dividendrendement van 4,3%. Martin Crum schreef ging er dieper op in.

(+3,3%) het afgelopen jaar niet optimaal. Ook dit concern heeft hinder ondervonden van disrupties in de supply chain. Wel deed Vopak goede zaken met zijn LNG-terminals. Beleggers betalen nu nog slechts 11x de winst bij een dividendrendement van 4,3%. Martin Crum schreef ging er dieper op in. Aanhoudende vraag naar oplossingen op het gebied van smart mobility, energietransitie en klimaatbeheersing blijft Arcadis (+8,7%) in de kaart spelen. Het ingenieursbureau verbetertde de winstmarge, wat ruimte geeft voor een superdividend. Lees de uitgebreide analyse van Arcadis voor meer informatie.

(+8,7%) in de kaart spelen. Het ingenieursbureau verbetertde de winstmarge, wat ruimte geeft voor een superdividend. Lees de uitgebreide analyse van Arcadis voor meer informatie. "Ordina (-0,9%) maakte zijn hoge verwachtingen volledig waar", schrijft analist Niels Koerts. "Het bedrijf verrast met puike vierdekwartaalcijfers. De omzet steeg afgelopen kwartaal met liefst 12% naar €104,0 miljoen en een dergelijk groeicijfer hebben we de afgelopen jaren van de ICT-dienstverlener niet gezien."

