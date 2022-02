Hypotheek bij vroegtijdig overlijden: let goed op de kleine lettertjes

De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen flink gestegen. Dit betekent ook dat er steeds hogere hypotheken worden afgesloten. Meestal wordt daarbij niet gelet op de voorwaarden als iemand overlijdt. Maar goede voorwaarden kunnen wel groot financieel voordeel opleveren.

Een huizenkoper kijkt terecht als eerste naar zijn maandlasten. Deze worden bepaald door de keuze van de hypotheekvorm en de hoogte van de hypotheekrente.

Veel kopers kiezen er op het ogenblik voor om de hypotheekrente voor 20 jaar vast te zetten. De rente is laag en hiermee liggen de bruto maandlasten voor een langere periode vast.

Gevolgen vroegtijdig overlijden

De hypotheekadviseur zal ook naar de gevolgen kijken van vroegtijdig overlijden. Er moet namelijk geen situatie ontstaan dat de overgebleven partner de hypotheek niet meer kan betalen.

Het is logisch dat iedereen denkt en verwacht dat hij of zij niet over een paar jaar overlijdt. Iedereen wil oud worden zonder gebreken. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Het is daarom verstandig om naar de volgende zaken te kijken:

Wat is de hoogte van het nabestaandenpensioen?

Is het nabestaandenpensioen al geactiveerd?

Wat kost een risicoverzekering en welke (soort) is verstandig?

Wat zijn de voorwaarden bij de bank als een van de hypotheekhouders overlijdt?

Nabestaandenpensioen

Een werknemer bouwt niet alleen een bedrag op voor zijn pensioen, maar is meestal ook verzekerd voor zijn of haar overlijden. In dat geval is er sprake van een nabestaandenpensioen. Hierbij ontvangt de overgebleven partner maandelijks een bedrag.

Het is dus heel belangrijk dat het nabestaandenpensioen actief is. Bij samenwonenden zonder afspraken is het nabestaandenpensioen niet actief. Dat gebeurt pas als er een samenlevingscontract wordt afgesloten. Dit moet wel worden doorgegeven aan de werkgevers. Het volgende is dan van toepassing in onderstaand fictief rekenvoorbeeld:

Inkomen man €85.000 Inkomen vrouw €25.000 Lopende annuïteitenhypotheek

rente 2,6% €600.000 Bruto per maand €2402 Nabestaandenpensioen man €10.000 Nabestaandenpensioen vrouw €20.000

Overlijden man

Overlijden vrouw Inkomen vrouw €25.000 Inkomen man €85.000 Nabestaandenpensioen €20.000 Nabestaandenpensioen €10.000 Totaal €45.000 €95.000 Bruto maandlast hypotheek: €.2402

In bovenstaand voorbeeld is duidelijk te zien dat de lopende hypotheek niet verandert. Natuurlijk is het hypotheekbedrag lager geworden, maar de bruto maandlast is hetzelfde gebleven.

Na overlijden van de man wordt het inkomen van de vrouw €45.000. Dat is (volgens de normen van de bank) niet voldoende om de hypotheek te kunnen betalen. Bij overlijden van de vrouw wordt het inkomen van de man €95.000. Ook in dit geval zal de hypotheek niet betaalbaar zijn.

Het is verstandig om rekening te houden met de eigen middelen.

De situatie ziet er heel anders uit als er op de spaarrekening €400.000 staat! In dat geval is er niets aan de hand en hoeft er niets geregeld te worden.

Overlijdensrisicoverzekering

Als op de spaarrekening bijna geen saldo staat, is het verstandig om wel iets te regelen. Dit is mogelijk door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

Gelijkblijvende risicoverzekering

Annuitair dalende risicoverzekering

Lineaire dalende risicoverzekering

Risicoverzekering op 1 of 2 verzekerde personen met verschillende bedragen

Bij een risicoverzekering is de maandpremie afhankelijk van het verzekerde bedrag, de leeftijd van de verzekerde personen en hun gezondheid. Hoe jonger iemand is, hoe lager de maandpremie.

Natuurlijk betaal je bij een gelijkblijvend verzekerd bedrag meer dan bij een verzekerd bedrag dat lineair dalend is. Bij de meeste maatschappijen betaal je bij een annuïtair en lineair dalende verzekering de laatste vijf jaar geen premie.

Het is opvallend dat de jonge mensen vaak een hogere overlijdensdekking nemen dan de oudere. De kans op overlijden is veel kleiner maar de betaalde maandpremie is lager, waardoor voor de hogere dekking wordt gekozen. Voor een paar euro per maand is al €250.000 te verzekeren.

In deze situatie is het goed om een aparte annuïtair dalende risicoverzekering af te sluiten. Bij een verzekerd bedrag van €300.000 blijft er na overlijden ook nog een lopende hypotheek over van €300.000.

Overlijden man Lopende hypotheek €600.000 Risicoverzekering €300.000 Hypotheek over €300.000

Als de risicoverzekering niet is verpand, wordt de uitkering gedaan aan de overgebleven persoon. Deze kan dan zelf beslissen of het geld wordt ingezet voor de aflossing van de hypotheek.

Het is wel verstandig om even de voorwaarden van de bank te controleren. Sommige banken berekenen gewoon een boete.

Voorwaarden risicoverzekering

Hieronder de voorwaarden van Florius, waarin duidelijk staat dat er geen boete wordt berekend. Bovendien kan boetevrij opnieuw de rente worden vastgezet.

Overlijden

Uw erfgenamen betalen geen vergoeding als de lening binnen twaalf (12) maanden na uw overlijden gedeeltelijk of helemaal wordt terugbetaald of wanneer de erfgenamen binnen deze periode de rentevastperiode wijzigen. Dit geldt ook bij overlijden van eventuele andere eigenaren van uw woning.

Bij het opnieuw vastzetten van de hypotheekrente kan worden geprofiteerd van de lagere rente die nu van toepassing is. Bovendien valt door de aflossing de lopende hypotheek in een lagere risicoklasse.

Bij een rentevaste periode van 20 jaar is de rente 1,50%. De bruto maandlasten worden dan €1.035. Als de rente is vastgezet maar toch verder daalt in de 12 maanden na overlijden, dan wordt deze alsnog aangepast bij Florius.

Het is logisch dat bij het afsluiten van een hypotheek niet wordt gekeken naar wat de voorwaarden zijn als iemand overlijdt. Als er sprake is van goede voorwaarden kan dat echter wel groot financieel voordeel opleveren.

Bovendien is het verstandig om elke paar jaar eens goed te kijken hoe de situatie na overlijden eruit gaat zien. Het is heel goed mogelijk dat het inkomen en het nabestaandenpensioen zijn veranderd.