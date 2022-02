Elon Musk weet nog wat Charlie Munger van Tesla vond

Vooralsnog is GFT begrijpen, bij BitCoin belangrijker dan DLT begrijpen, omdat er alleen een boom is en geen vrucht..ofwel een bol zonder tulp..



De mummies begrijpen ook heel goed dat 'markets can remain irrational longer then you can stay solvent'



Oude wijsheden zeggen u niets, daarom wellicht in een nieuw jasje:

'markets can remain irrational longer then you can feel rich'