George Lucas leert u beleggen en Amsterdam laat zien hoe het niet moet

Dit is een heel mooie draad over hoe StarWars-godfather George Lucas goed, heel goed, voor zichzelf heeft gezorgd.

De crux is dat hij toen hij ooit zijn contracten afsloot, niet voor het snelle handgeld in één keer ging, maar de rechten wilde hebben. Want op lange termijn is het hebben van een vaste inkomstenstroom of cash flow veel lucratiever. Kort door de bocht: hij offerde $350K op... om er $10 miljard mee binnen te harken.

Wijlen David Bowie had dat ook door, die zorgde dat hij de rechten op zijn muziek behield en stierf als miljardair. Boney M! We kennen allemaal legio verhalen van kunstenaars en artiesten die berooid eindigden, omdat ze voor cash kozen en anderen in feite mét hún inkomstenstromen aan de haal gingen.

Ik weet zeker dat George Lucas goede belegger is. Hij snapt dat het hebben van rechten (= aandelen) en dus wederkerige inkomsten (=dividenden en aandeleninkoop) de truc is om vermogen op te bouwen en niet een bedrag in 1x https://t.co/Q76O2s3v4z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 16, 2022

Dit is net als beleggen: gaat u voor de snelle koerswinst met handelen, of het maken van een rit in een aandeel of asset? Of doet u buy & hold in bij voorkeur dividendaandelen en kijkt u over 25 jaar wel weer eens? De eerste variant levert adrenaline, verhalen aan de toog en block buster-Hollywoodfilms op.

De tweede levert helemaal niets op... behalve dan vermogen aan het einde van de rit. Kies maar, beide kan trouwens ook. Want dit speelt ons allemaal parten. We weten dat langetermijn-buy & hold in indextrackers de beste manier is, maar het is zo saai. Actief beleggen is zo veel leuker... Dat heeft alleen een prijs.

Ik raad het vaak mensen aan: steek nou de ene helft van uw maandelijkse beleggingsbudget veilig in een wereldindextracker, want dan hebt u tenminste iets over zoveel jaar of decennia. Met de andere helft gaat u lekker spelen en als het op is, is het gewoon gebeurd.

Team Amsterdam

Enfin, terug naar Lucas van Star Wars. Vergelijk hem met de gemeente Amsterdam. Die voert dure beleidsoorlogen en... u ziet het. Hoe dom, dacht ik zelf precies om deze redenen toen ik twee of drie jaar terug mijn erfpachtafkoopvoorstel kreeg. Echt een smak geld, waar mijn vrouw en ik duizelig van werden. Het was echter een nobrainer voor ons...

Want wij zitten in Team Lucas.

RTL-Z huisjesmelker en -presentator Hans de Geus snapt het ook. Amsterdam laat zogezegd zo haar dividendcoupons het raam uitwaaien. Een prachtige, lucratieve, vaste, langetermijn-inkomstenstroom wordt opgegeven voor wat snelle cash. En laat het maar aan 020 over om die ook snel op te maken.