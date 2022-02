Rood voorbeurs, cijfertsunami Damrak, Nvidia -2,6% en DoorDash +27,6%

De AEX-indicatie is -0,4% na een nikserig dagje Wall Street. Geen nieuws uit de Oekraïne en van de Fed, verder zijn er nu geen hemelbestormende berichten, maar er zijn heel veel cijfers.

De Europese futures openen een paar tienden in de min

In Azië staan de meeste Chinese indices lager, Japan ook, maar de rest stijgt licht. Tencent staat -0,3% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) daalde met 5,5% naar 24,3

De dollar stijgt met 0,1% naar 1,136

Risk-off? De rentes dalen nu weer twee basispunten, de Amerikaanse zelfs vier, maar doen per saldo niet veel deze week

Goud doet +0,3%, olie stijgt 1,5 à 2% en crypto staat grofweg een procentje lager

Gisteravond waren er Fed-notulen van het laatste rentebesluit, maar daar zat geen nieuws tussen. De renteverhogingen komen eraan en we horen wel wat er met die balans gaat gebeuren. Kijk wel naar deze opmerking van de San Francisco Fed-president. Peak inflation...? Ze heeft nog humor ook.

Dit is veel leuker dan die #Fed notulen van vanavond. Alleen weten we helaas niet wat dat patio tafeltje nou kost pic.twitter.com/ZEbvNMgB8S — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 16, 2022

Dit zijn de koersreacties van de fondsen met cijfers nabeurs New York. Eens zien wat onze chippers (bij Nvidia viel Automotive tegen) en Just Eat Takeaway (DoorDash meldde meer orders en omzetgroei dan verwacht) hiermee doen.

Op het Damrak is het ook weer raak. Er is veel voorbeurs. De cijfers van NN zien er degelijk uit, de verzekeraar gaat voor €1 miljard aandelen inkopen en keert in totaal €2,57 dividend uit over 2021.



BAM heeft ook cijfers, haalt de eigen verwachtingen, meldt geen fratsen, boekt betere marges en denkt die verder te laten groeien. Het bedrijf stelt geen dividend voor en ik kan zo snel niets vinden over de Afsluitdijk, waarvan we niet mogen weten dat het de Afsluitdijk is.



Verwachtingen 2021 verslagen en CM.com denkt de komende jaren 30% te groeien. De cijfers zien er goed uit op misschien de ebitda na, maar ja, de koers... Die ligt heel slecht. Groeiaandelen, waarderingen, inflatie, rente, rotatie: dat verhaal.



De cijfers van Arcadis laten verbetering zien, maar het geeft geen outlook af. Het dividendvoorstel is €0,70 naast het speciale dividend van €0,60.



We zijn er nog niet, Ordina is er ook nog met cijfers en die zien er echt goed uit, hoge groei. Die lijken me OK, het bedrijf gaat zelfs voor €15 miljoen aandelen inkopen en stelt €0,158 dividend voor, een pay-outratio van 60%.

Dan deze brokkenpiloot nog. Het is zo'n enorme cijferbrei en lastig te copypaten persbericht, dat ik het maar even zo doe. Vraag me niet of dit goed of slecht is, dit is helaas geen serieuze belegging meer. Eigenlijk ook nooit geweest...

Kleine update, groot bedrag...

Oh, wacht gevonden. #AIrFranceKLM moet nog even wat geld ophalen, weet nog niet hoe, maar u weet vast ook wel wie de rekening krijgt#AEX pic.twitter.com/DOybP73HdU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 17, 2022

De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met IMCD dat iets met Latijns-Amerika heeft.

07:57 AEX vermoedelijk lager van start

07:50 Update: BAM haalt eigen margedoel

07:35 Meer omzet en resultaat voor Ordina

07:34 NN Group genereert fors meer kapitaal

07:26 Arcadis ziet resultaten aantrekken

07:22 BAM haalt eigen margedoel

07:10 CM.com haalt eigen outlook

07:10 IMCD neemt Lantijns-Amerikaanse Quelaris over

06:50 Europese beurzen openen lager

06:46 Nederlandse werkloosheid loopt verder terug

06:45 Bijna 418 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:44 Japanse export stijgt veel minder dan verwacht

16 feb Nvidia verdubbelt winst

16 feb Recordaantal gebruikers voor DoorDash

16 feb Applied Materials boekt recordomzet

16 feb Cisco Systems boekt hogere winst en omzet

16 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

16 feb Wall Street licht hoger gesloten

16 feb Olieprijs hoger gesloten

16 feb Fed-notulen wijzen op snellere renteverhogingen

16 feb Wall Street koerst af op lager slot

16 feb Europese beurzen lager gesloten

16 feb Unibail voltooit verkoop belang in Westfield Carré Sénart

16 feb AEX sluit hoger ondanks zeperd voor Ahold

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 AkzoNobel - Beleggersdag

07:00 Arcadis - Cijfers vierde kwartaal

07:00 BAM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 CM.com - Cijfers vierde kwartaal

07:00 NN Group - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Ordina - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers vierde kwartaal

09:00 Shell - Ex-dividend

18:00 Nedap - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Airbus - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Commerzbank - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Nestle - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Orange - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Walmart - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Dropbox - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:50 Handelsbalans - Januari (Jap)

06:30 Werkloosheid - Januari (NL)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Januari (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Februari (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Wellicht ook vandaag weer... Er schijnt een grote cyberaanval op de Oekraïne te zijn geweest, zeg maar of u dat anno nu ook onder oorlogvoeren moet scharen.

The U.S. says as many as 7,000 Russian troops have been added to what President Joe Biden has said are around 150,000 soldiers already near Ukraine’s borders, rejecting Russian statements it has begun drawing down some forces https://t.co/2GLTiCUB6b — Bloomberg Markets (@markets) February 17, 2022

Wordt de arbeidsmarkt steeds krapper?

Het aantal werklozen is gedaald tot 354 duizend in januari, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolkinghttps://t.co/OHHM2dC1E8 pic.twitter.com/jVDw2NGRLr — CBS (@statistiekcbs) February 17, 2022

Klimaatkoploper :-)

Shell supplies first sustainable aviation fuel to Singapore customers https://t.co/3QoumfHeQ3 pic.twitter.com/trC2NNDUye — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2022

Het Department of Justice, niet de SEC, handelt dit af en dat klinkt heel serieus:

The U.S. Justice Department is pursuing a wide-ranging investigation of short-sellers and potentially manipulative trading tactics meant to drive down shares, people familiar say https://t.co/UwnIU354K9 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 17, 2022

Nog meer:

Explainer: Regulators are probing block trading on Wall St, but what is a block? https://t.co/H2LcTEwrdp pic.twitter.com/odEjOI1Fak — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2022

Altijd zo op de beurs: wat nou als niet u, maar uw tegenpartij gelijk krijgt?

Some economists are warning of an ECB misstep, while others doubt if a rate hike will materialize https://t.co/mWxN4qI9wd — Bloomberg Markets (@markets) February 17, 2022

Oh, nu al?

The great rotation on Wall Street into stock funds and out of bonds risks falling apart https://t.co/cfUYzZ1EhU — Bloomberg Markets (@markets) February 16, 2022

Veel plezier en succes vandaag.