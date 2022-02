Haarscheurtjes bij de Amerikaanse beurzen

Instroom van vers kapitaal



De Nederlandse moneyflow weet op korte termijn verder op te klaren. De sterke kapitaalvlucht lijkt voorbij en voorzichtig keert er weer vers kapitaal terug naar de markt. Dit wijst op nieuwe inkomende geldstromen.



De indicator die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is de moneyflow. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow Indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Conclusie



Concluderend kunnen we stellen dat het draagvlak van de AEX verbetert. Hoewel het nog wel erg pril is om te spreken van een bodem zien wij dat de koopjesjagers voorzichtig de Nederlandse beurs weer hebben opgezocht.