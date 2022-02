Misschien is dit een heel mooi koopmoment

Okee, er is een dik koopadvies vandaag van Deutsche Bank, maar kijk Adyen eens tekeer gaan. Eerst die enorme daling en zeg het maar: breekt het fonds nu al even scherp uit de korte, scherpe neergaande trend? Het is het duurste (groei)aandeel uit de AEX en dan zo'n herstel. Duidt dit misschien op nieuwe risicobereidheid?

Niet-winstgevende technologie en groeiaandelen zijn deze week exact een jaar de gebeten hond op de beurs: het is een heuse bear market. Want: inflatie. En rente. U kent het verhaal.



Zijn er meer? Afgestrafte aandelen die ineens... Even snel een anekdotisch rondje. Hier is IMCD en nee, daar is het nog gewoon mondkapje op en anderhalve meter afstand bewaren, toch?



CM.com heeft ook ongenadig op zijn uweetwel gehad en ja, héél misschien is het fonds aan het uitbodemen. Hogere volumes ook, die dat wellicht bevestigen. De neergaande trend is nog gewoon intact, daar hoeft u geen hogere TA-kunde voor te hebben gestudeerd.



Niet zo ongeduldig, hier is Just Eat Takeaway. Helaas, maar is dit een neergaande of een neergaande trend?



Even wat breder (en beruchter): Ark Innovation ETF. De moeder aller dalers. Kijk aan, krijgt die arme Cathie Wood weer vaste grond onder de voeten? Kan, hoeft niet. Niettemin is eigenlijk dat kleine uptrendje al een wonder. Dit is de hoogste risicocategorie aandelen en dan tegen Oekraïne in stijgen.



Wat dacht u van crypto? Ook hier geen spoortje angst voor oorlog in Oost-Europa, of voor de andere hete hangijzers op de beurs.



TINA, meldde iemand mij deze week op Twitter. There is no alternative (voor aandelen), u kent 'm. Want alles goed en wel met die inflatie en stijgende rentes, de prijs voor geld stelt nog steeds niets voor en zeker in de EU zijn (AAA-)staatsobligaties de moeite niet waard met die magere rentes.

Dat klopt. Zeker historisch gezien. Hier een voorbeeldje. Gisteren tikte de Amerikaanse dertigjaars hypotheekrente weer 4% aan. Ja, een flinke rit, maar wat stelt het nog voor?



Zo beurt u nu 2,7% dividend op de AEX en onze tienjaarsrente doet 0,5%. Dat is een spread waar minfin Sigrid Kaag een tafel tussen kan schuiven om op te dansen.

Dit zijn de bechmark rentes van dollar en euro. Het is hooguit een begin, hoewel de 2,0% rente in de VS hoger is dan het S&P-dividendrendement van 1,8%.



Is de markt van meest afgestrafte aandelen en indices aan het uitbodemen, of is dit een false move? De statistiek leert dat bear markets gemiddeld veertien maanden duren. Dat is rekbaar, want ze kunnen een dag, maar ook drie lange, bange jaren duren. Die in technologie ex Big Tech en chippers duurt nu twaalf maanden.

In ieder geval laten de meest hopeloze aandelen en indices her en der green shoots zien - nogmaals, uitgerekend op hoge volatiliteit en geopolitiek spierballenvertoon - en de rentes zijn nog geen schim van echte rentes.

En er is meer. Toevallig zijn er aan het inflatiefront ook twee opvallende nieuwtjes.

Ze steelt in ieder geval publicitair de show: bestuurslid Isabel Schnabel begint hoe langer hoe meer het gezicht van de ECB te worden... Ze is in ieder geval niet op haar mondje gevallen. Kijk wat ze hier glashard beweert: 2%. Ja, wat nou als niet wij met z'n allen op de beurs, maar de ECB gelijk krijgt?

Uiteraard gaat het er hierbij om of de huidige torenhoge inflatie in de loop van dit jaar wegebt en precies naar dat mandaatcijfer van 2% beweegt.

As it becomes more likely that inflation will stabilise around 2% over the medium term, we should start thinking about a gradual normalisation of our policies, @Isabel_Schnabel tells @FT. We must find the right balance between acting too early and too late

Dat wij duidt hierop, de markt prijst hogere percentages in.



Vanavond lezen we in de Fed-notulen van het laatste rentebesluit hoezeer de dames en heren van rentecomité FOMC de inflatie echt de oorlog verklaren en op ramkoers gaan. Want nog steeds is, net als in de EU, de vraag hoe transitory het is. Want was dit gisteren een green shoot, of blijkt dit straks weer een false flag?

Terwijl iedereen over elkaar buitelt om te voorspellen hoe vaak en met hoeveel de Fed dit jaar de rente verhoogt, was er gisteren ook dit. Duidelijk. Durft er al iemand peak inflation te fluisteren? Dat is nu nog echt te vroeg, maar iedere draai begint bescheiden.

Yes, here it is. The peak in inflation. US Core PPI fell from 8.5% to 8.3%.

:) pic.twitter.com/SVAm3nn5Ei — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 15, 2022

De verwachtingen van de markt daarentegen:



Toch ook hier twijfel?

Most investors still think inflation is transitory.

(BofA survey) pic.twitter.com/R4KKR0ZUI4 — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 15, 2022

Geopolitiek, grondstofprijzen, inflatie, supply chain, chiptekort, inflatie, energie, transport en lonen en personeel: risico's zijn er in overvloed. Misschien dat we intussen Covid-19 kunnen skippen? Ook dat is afwachten. Tot slot is deze er nog. Er zit zoveel gratis en wellicht ook geleend geld in de markt...

Toen louter geleend geld, maar de krach van 1929 heeft bewezen hoe hard het kan gaan, als iedereen tegelijk die keutel intrekt...

Probleem van de markt; er is te veel leverage; in Aandelen(het gaat alleen maar hoger, dus wordt er geleend om meer te speculeren), Huizen(schaarste en door de lage rente kan je meer lenen en meer betalen), Obligaties dus al een beetje renteverhogingen kan heel wat teweeg brengen

Resumerend, er zijn green shoots en er zijn eerste signalen te zien die mogelijk op uitbodeming en draaien duiden. Wie echt van risico houdt, wil proberen om een klap koerswinst te halen en niet wil wachten tot er volop bewijs is, kan tegen alles en iedereen ingaan en nu groei, technologie en afgestrafte fondsen kopen.

De garantie is echter niet eens tot de voordeur. Hooguit de wc-deur. Dat u dat goed weet. En dit blog kan achteraf spot-on een mooi koopmoment signaleren, of het zoveelste in een lange rij zijn waar we bij IEX liever nooit meer aan worden herinnerd. Het is de beurs, markt, handelen en beleggen ten voeten uit.