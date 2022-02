Bedrijfsobligaties zijn voorlopig niet interessant

Bericht delen via:

Stijgende rentes maken bedrijfsleningen voorlopig niet koopwaardig. Dit wordt wel de volgende interessante beleggingscategorie.

Op 31 mei 2019 was de Nederlandse rente voor het eerst onder de 0% gezakt. Sinds de jaarwisseling staat de rente weer boven water.

Zoals eerder hier aangegeven is het niet waarschijnlijk dat de negatieve rente terug zal keren.

Inflatoire ontwikkelingen

Een belangrijke prikkel voor de huidige rentestijging is inflatie. Ik denk dat ik begin vorig jaar een van de eersten was die het huidige inflatoire klimaat zag aankomen, met een rentestijging in het kielzog.

Ik heb er op deze plaats in mijn blog, vele malen op gewezen dat het walhalla van gratis geld ten einde zou komen. Dat is nu dus gebeurd.

Kapitaalmarktrente

Voor de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente mag deze zomer een rentestand van 0,8% verwacht worden. De 10-jaars kapitaalmarktrente in de VS neigt weer richting de 2,6%.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse en Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente. Verder beoordeel ik, in het spiegelbeeld van de oplopende rente, de lange-termijntrends van de trackers op Europese en Amerikaanse bedrijfsleningen.

Ik stel vast dat obligaties, zowel bedrijfs- als staatsleningen, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan door de oplopende rentes thans niet interessant zijn.

Deze harde conclusie is ook verwoord in onze laatste analyse van de Vierjarige Businesscycle. U kunt dit ook terug kijken in deze video.

Dit laat onverlet dat obligaties de volgende categorie zijn die koopwaardig zullen worden. Maar nu nog niet.

Nederlandse kapitaalmarktrente

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is boven de toppen van de afgelopen jaren gebroken. Daarmee is een technische opwaartse draai opgetreden.

Technisch is er ruimte richting de weerstand van 0,78% (de top van 27 april 2018). Steun ligt rond 0,06% (de bodem van 20 maart 2020).





Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente

De US 10-jaars rente krult technisch opwaarts, nu de voormalige weerstand rond de voorgaande koerstoppen in de zone 1,7 tot 2% is gebroken.

Er is potentieel tot de weerstand van 2,61% (de top van 19 april 2019). Steun ligt rond 1,37% (de bodem van 24 december 2021).

Europese bedrijfsleningen

De tracker van Europese bedrijfsleningen, de iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF) is onder enkele belangrijke bodems gezakt.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 97,36 punten (berekend koersdoel). De weerstand ligt rond 140,29 punten (de top van 12 november 2021).









Amerikaanse bedrijfsleningen

De Corporate Bond Index USD tracker (die in Amerikaanse bedrijfsleningen belegt) blijft technisch zwak. Nadat de bodems van de afgelopen drie jaar zijn gebroken, is het kelderluik opengegaan.

Hierdoor is er neerwaarts ruimte vrijgekomen richting de steun van 99,80 punten (de bodem van 20 maart 2020). De weerstand ligt op 128,72 punten (de top van 12 november 2021).





Einde groeifase vierjarige business cycle

De vierjarige business cycle geeft aan dat aandelen, vastgoed en grondstoffen in het einde van hun groeifase zitten.

Het wordt wellicht verstandig minder risico in zakelijke waarden (aandelen en vastgoed) aan te gaan.

Vooralsnog kan dit door rotatie in de portefeuille aan te brengen, ik heb er al eerder op gewezen.

Vastrentende waarden, zoals staatsleningen, komen nu nog niet op de technische kooplijstjes voor. Wel kan een begin gemaakt worden om wat liquiditeit op te bouwen.

Volgens de vierjarige business cycle komen obligaties, zowel bedrijfs- als staatsleningen, op termijn wel aan de beurt. Nu nog even niet. Dit wordt dus wel de volgende interessante beleggingscategorie.

Uiteraard zal ik erop terugkomen.