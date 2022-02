Slotcall: Risk-on bij beleggers en AEX’er noteert all-time high

De AEX, AMX (+1,4%) en AScX (+0,7%) zijn enigszins bijgekomen van de klappen die gisteren uitgedeeld werden. De Nederlandse hoofdindex sloot de dag af met een nette +1%.

Hierin is Randstad (+4,7%) de grootste stijger, al komen Signify, ASMI en Adyen met stijgingen rond de 4% in de buurt. Het uitzendbureau zette eerder vandaag zelfs een nieuwe intradag all-time high neer. Beleggers waren te spreken over de cijfers van Randstad. De autonome omzetgroei en resultaten in het vierde kwartaal vielen hoger uit dan op voorhand gedacht.

Het is risk-on bij beleggers. De dreiging van het Russische leger dat mogelijk de Oekraïense deur zou intrappen is wat minder geworden en dus durven beleggers weer wat aandelen bij te kopen. Dat maakt dat de oh zo veilige obligaties vandaag minder in trek zijn. Daarmee stijgt ook vandaag de rente. In Nederland is de tienjaarsrente met vier basispunten gestegen tot 0,48%.

Macrocijfers uit Duitsland en Amerika

Zoals gebruikelijk behandelen we even de belangrijkste macrocijfers. Vandaag zijn die niet alleen afkomstig uit de Verenigde Staten, maar ook uit Duitsland, waar de ZEW-index werd geüpdatet. De index voor het economisch sentiment bij onze oosterburen is gestegen van 51,7 in januari, tot 54,3 deze maand. Hoewel dat een toename is, ligt het wel iets onder de verwachting van economen. Zij rekenden op een stijging tot 56 punten.

Ook werd vandaag duidelijk dat de Amerikaanse producentenprijzen met maar liefst 1% op maandbasis zijn opgelopen. Dat is het dubbele van de verwachting van experts. In december bedroeg de stijging nog 0,4%. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in januari met 9,7% en de kernprijzen met 6,9%.

OCI presteerde beter dan verwacht

“OCI (+5,5%) heeft over het vierde kwartaal 2021 nog een stuk beter gepresteerd dan in de markt was voorzien. Aandeelhouders gaan voor het eerst de vruchten plukken in de vorm van een mooi dividend aangevuld met mogelijk nog een extraatje in oktober”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte.

“En nu de marktomstandigheden voorlopig goed blijven en OCI de schuldenlast onder controle heeft zal dit niet de laatste winstuitkering betreffen.” Ondanks het cyclische karakter van OCI, meent Schutte dat het bedrijf de financiën goed op orde heeft. Zijn volledige analyse met het bijbehorende advies leest u hieronder.

Inflatie hakt erin bij DSM

“DSM (+1,8%) heeft iets minder gepresteerd in Q4 dan verwacht, als gevolg van de impact van inflatie”, schrijft analist Martin Crum. “Inflatie is momenteel het hot topic, ook in de bestuurskamers, DSM niet uitgezonderd. De stijgende kosten van zowel grondstoffen, energie als logistiek zetten de marges onder druk.” Toch hindert dat de vooruitzichten niet enorm, zo legt Crum uit in zijn analyse van DSM.

Bovendien waren niet alle cijfers tegenvallend. “Beleggers hebben over de groei van de omzet bij DSM weinig reden tot ontevredenheid. Het concern rapporteerde een omzet van ruim €2,4 miljard en dat is 16% hoger dan over 4Q20.” Lees hier Crums uitgebreide analyse van DSM.

Rentes

Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn er vier basispuntjes bijgekomen.

Brede markt

De AEX (+1%) blijft wat achter op Frankrijk (+1,6%) en de Duitse Dax (+2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 26 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+1,5%), Dow 30 (+1,3%) en de Nasdaq (+2,1%).

De euro daalt 0,5% en noteert nu 1,136 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,2%) en zilver (-2,3%) dalen beide.

Olie: WTI (-5,5%) en Brent (-3,3%) dalen flink.

Bitcoin (+2,8%) stijgt.

Het Damrak:

Grubhub rolt Grubhub Goods in heel de VS uit met een samenwerking met 7-Eleven. Dit maakte de Amerikaanse dochter van Just Eat Takeaway (+0,7%) dinsdagmiddag bekend.

(+0,7%) dinsdagmiddag bekend. Er zijn vorig jaar vermoedelijk meer goudgele rakkers van Heineken (+2,3%) achterover getikt. Dat is de verwachting van analisten in aanloop naar de cijfers morgenochtend. De schatting is dat de biervolumes op jaarbasis met 10 miljoen hectoliter zijn toegenomen naar 231,6 miljoen hectoliter. Proost!

(+2,3%) achterover getikt. Dat is de verwachting van analisten in aanloop naar de cijfers morgenochtend. De schatting is dat de biervolumes op jaarbasis met 10 miljoen hectoliter zijn toegenomen naar 231,6 miljoen hectoliter. Proost! Akzo Nobel (+3,1%) wil de productie van harsen opvoeren, om zo minder afhankelijk te zijn van toeleveranciers.

(+3,1%) wil de productie van harsen opvoeren, om zo minder afhankelijk te zijn van toeleveranciers. " NN Group (+0,3%) heeft een overeenkomst bereikt over de aankoop van het resterende belang in de divisie levensverzekeringen van ABN Amro (+0,9%) Verzekeringen voor een bedrag van 253 miljoen euro", schrijft ABM Financial News vandaag.

(+0,3%) heeft een overeenkomst bereikt over de aankoop van het resterende belang in de divisie levensverzekeringen van (+0,9%) Verzekeringen voor een bedrag van 253 miljoen euro", schrijft ABM Financial News vandaag. BAM (-2,5%) verkoopt zijn Brusselse werkmaatschappij BAM Contractors. "BAM Contractors is gevestigd in Brussel en genereert met circa 400 werknemers een jaaromzet van ruim 190 miljoen euro. Lopende projecten zijn onder meer de Scheldetunnel bij Antwerpen", weet ABM Financial News te melden.

Adviezen

Randstad: naar €66,50 van €62,50 en houden - Morgan Stanley

Randstad: naar €49 van €46 en verkopen - Jefferies

Adyen: naar €3.300 van 2.900 en kopen - Goldman Sachs

Just Eat Takeaway: naar €61 van €60 en kopen - JPMorgan Cazenove

Agenda woensdag 16 februari 2022

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Januari (Chi)

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Alfen - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Heineken - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Vopak - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Umicore - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Januari (VK)

13:00 Garmin - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Januari (VS)

14:30 Importprijzen - Januari (VS)

15:15 Industriële productie - Januari (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - December (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Februari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Cisco Systems - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijers vierde kwartaal (VS)

00:00 Shopify - Cijfers vierde kwartaal (VS)