Tech! Ziezo, de eerste bear market blaast al een kaarsje uit

Het is een heel gemene bear market. Want het is eigenlijk pas sinds een paar weken of hooguit maanden dat het duidelijk is dat het er een is. En toen duurde die ineens al een jaar.

Ik zei het al voorbeurs, morgen is het een jaar geleden dat deze Nasdaq Internet Index topte en in een bear market terecht kwam.



Big tech

Dit zijn de grootste namen uit deze index, waar alle mogelijke technologie in zit, behalve Big Tech en semiconductors. Die laatste twee verdienen geld als water en houden de brede technologie-index Nasdaq 100 nog tussen de mensen. Big Tech zorgt ook voor de hoge waardering van die index.

Het was vorig jaar half februari dat we nog een beetje aan het bijkomen waren van het geweld een maand eerder in meme-aandelen als GameStop en AMX en crypto. Het was Tesla's Elon Musk die toen met bitcoin, dogecoin en andere coins begon te flirten.

Draai van groei naar waarde

Op pagina 16 in de financiële media las u toen de eerste berichtjes over inflatie en rente, die heel misschien wel eens... Dat is intussen het toonaangevende verhaal op de beurs geworden en zorgt voor het eerste sinds de bull market in 2009 begon voor een draai op de markten van groei naar waarde.

Het waren inderdaad Big Tech en de chippers die de tech-vlag hoog bleven houden. Daaronder was de boel al lang aan het zijwaartsen. Na de all-time high in november begon technologie ook marktbreed te zakken. Hier hebt u geïndexeerd de tech-indices sinds 15 februari vorig jaar:



ARK Innovation ETF

Goldman Sachs houdt een heuse niet-winstgevende technologie-index bij, maar die heb ik helaas niet. Ik neem daarom Ark Innovation ETF van Catie Woods dat vol zit met dergelijke aandelen. U ziet het, daar is het beeld nog vele slechter. Het fonds heeft zelfs zijn totale outperformance ingeleverd sinds de introductie.

Zo ziet u het abstracte begrip hoogrisico, dat ARK natuurlijk kenmerkt, vol in beeld: dikke outperformance als het goed gaat, dikke underperformance als het tegen zit.

Timing is alles bij zo'n fonds. Zelfs als u er lang, door de cycli heen, in belegt, vergt het precieze timing om overwinsten veilig te stellen.

Het trucje van Woods is intussen wel duidelijk, ze koopt dips en fondsen die worden afgestraft. Gisteren weer eentje: Sea dat -18,9% deed.

Cathie Wood took advantage of a record slump in Sea, snapping up more of the gaming firm’s shares after India banned one of its products https://t.co/QBqwfUL483 — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2022

In ieder geval wordt de beurstheorie al een jaar in praktijk gebracht: in tijden van oplopende inflatie en rente doen waarde-aandelen (waar aandeelhoudersreturn veel zekerder is) het in de regel veel beter dan groeiaandelen. U ziet het aan gewone en niet-winstgevende tech-aandelen: die zijn gedecimeerd.

Met uitzondering van Meta - dat niettemin nog steeds bakken met geld verdient - knalt Big Tech nog gewoon door. Dat geldt ook voor de chippers en daar is het morgen om 22:00 uur Uur U: jaarcijfers Nvidia.

Nvidia is ook fors afgekomen, maar dat lijkt niks met de prestaties van het bedrijf te maken te hebben - de omzet-, winst- en cash flow lijntjes blijven oplopen - of het mislukken van de overname van ARM. Dat is al maanden duidelijk en was eigenlijk van meet af aan al onzeker intussen al weer twee jaar geleden.

Net als bij onze chippers ASML, ASMI, Besi en NXP, Adyen, maar ook cyclicals als DSM en IMCD en zelfs defensieve waarden als UMG duidelijk maken, zijn torenhoge waarderingen iets wat in het gratis tijdperk, maar niet meer in tijden van hoge inflatie en oplopende rentetjes (zoveel is het nog niet) thuis horen.

Afgaande op de historie is Nvidia net als bij ons ASML nog altijd peperduur. Daar staat tegenover dat de toekomst er nooit eerder zo stralend uit zag voor chippers door de almaar groeiende honger van deze wereld naar chips.

Zelf kies er voor om met mijn vrouw op de daling voorzichtig een positie in ASML bij elkaar te sprokkelen. ASML durf ik wel aan, omdat ze een monopolist is en iets goedkoper is. Bij Nvidia zou ik nu hooguit een eerst teen in het water durven steken, maar ik ambieer geen positie. Dan zou ik voor de SOX kiezen.