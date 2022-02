Mogelijke bodemvorming Nederlandse beurs

Aandelen krijgen flinke klappen. De dreiging van een escalatie van het conflict rond Oekraïne zorgt voor veel nervositeit.

Toch mogen koopjesjagers verwacht worden, zij het nog in beperkte mate.

Stabilisatie

Technisch zie ik de volgende kenmerken van stabilisatie:

de steun van 734,42 punten (de bodem van 25 januari) is intact en niet in gevaar geweest

het dagelijks aantal stijgende aandelen (op cumulatieve basis) neemt niet af ten opzichte van het aantal dalers.

De recente daling van de AEX-index wordt dus niet gevalideerd door een zwakke Advance/decline-ratio (zie uitleg onderaan).

Bodemvorming

Het feit dat het aantal stijgende aandelen stabiliseert wijst op een mogelijke stabilisatie van de Nederlandse beurs.

Echter pas indien het aantal stijgende fondsen fors toeneemt (ten opzichte van het aantal dalers) zal het draagvlak onder de markt serieus verbeteren. Dat is nog niet zo.



Ik beoordeel het technische plaatje met kansen op de AEX en het niet zo slechte draagvlak voor Nederlandse aandelenbeurs.

Over kansen gesproken, gisteren heb ik mijn nieuwe video weer online gezet 'Vangnet voor Philips en bitcoin'.

AEX-index zoekt naar steun

De AEX-index blijft, ondanks het volatiele koersverloop, binnen de zijwaartse bandbreedte van de afgelopen weken. Er lijken weer kansen aan te komen.

Sinds medio januari hobbelt de AEX heen en weer tussen 734,42 punten (de bodem van 25 januari) en 772,23 punten (gevormd op 2 februari).

Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand van 772,23 punten (gevormd op 2 februari) wordt gebroken.

Wij adviseren te wachten op nieuwe technische signalen.



Advance/Decline-ratio Nederlandse beurs herstelt wat

Het aantal stijgers is in evenwicht ten opzichte van het aantal stijgers. Dit wijst op mogelijke bodemvorming in de AEX.

Op de TA-desk beoordelen wij de hoog/laag-verhouding aan de hand van de Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs.

Deze indicator, ook wel A/D-ratio genoemd, lijkt dus opvallend te stabiliseren. Deze indicator liet sinds september een sterke daling zien. Dit was een bevestiging voor het feit dat er stevig werd verkocht.

Dagelijks zijn er nu weer evenveel stijgende als dalende aandelen op de Nederlandse beurs.



Uitleg A/D-ratio

Deze zogenaamde breadth-indicator meet dagelijks het draagvlak van de Nederlandse beurs. Naarmate elke dag steeds meer aandelen in de plus eindigen (verschil tussen stijgende en dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waarop de uptrend gefundeerd wordt, toe.



De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs ligt thans, op korte termijn, vlak. Het draagvlak van de markt blijft stabiel.

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers in evenwicht blijft ten gunste van het aantal dalers. Deze indicator duidt erop dat het draagvlak van de beurs redelijk blijft.

Dagelijks berekend

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

Draagvlak

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.