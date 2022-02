Moet u nu Big Tech, dividenders, of gewoon onze AEX-aandelen hebben?

Full disclosure en hoeveel reacties en likes krijg ik wel wel niet. Als huis-, tuin- en keuken-retailbeleger nog wel. De meeste zijn instemmend, maar ook veel cynisme en er is iemand die denkt dat ASML naar €90 gaat.

Zo net ff wat #ASML bijgekocht als Valentijnscadeautje voor mn vrouw, want -30% vanaf top (tegen rond 30x verwachte winst). Ik had al wat op -20% opgevist #AEX pic.twitter.com/Fek8X1lWW5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 14, 2022

Op €542 en nog wat heb ik ze voor ik denk nog net ruim dertig keer de verwachte winst. Als de koers nog verder daalt, koop ik meer, want voor mijn vrouw en ik is dit buy & hold. We hebben niet de illusie om de bodem te timen. We kopen gewoon bij op de daling en zien het dan verder wel.

Risico's zat. Een winstrecessie kan zomaar voor -60% zorgen - die zie ik echter nog niet - of de stijgende rentes kunnen de aandelenwaarderingen nog veel verder terugbrengen. Hier in de EU zijn we ook nog wel even bezig, voordat AAA-staatsobligaties ook weer investment grade voor retailbeleggers zijn. #TINA

U ziet misschien een kelderende koers, ik zie vooral oplopende omzet-, winst-, cash flow en dividendlijntjes bij ASML (dat haar logistiek en supply chain dik op orde heeft)



Buy & hold dus, maar nu echt buy & hold. Deze had ik gisteren ook in mijn Vooruitblik, maar doe ik nu ook plenair. Het zijn vaak de simpelste dingen die het leukste zijn. Niettemin is nu drie buy & hold-aandelen voor de komende twintig jaar selecteren is niet eenvoudig. Of schud u ze zo uit uw mouw?

Ga maar kijken, tientallen reacties kreeg ik, vooral leuk zijn de mensen die hun keuze ook duiden en onder die originele draad vindt u nog meer.

Dit is leuke, wie doet mee? Deze schieten mij te binnen en dan spreid ik meteen valuta, want op termijn 20 jaar vind ik euro risico: #Apple (enige tech die echt brand is)#LVMH (een 1% zal er altijd zijn) #Nestlé (eten en (water) drinken doen we over 20 jaar ook nog wel) https://t.co/c7YTgfKpZG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 12, 2022

Wat mij aan grote gemene delers opvalt is dit:

Veel Big Tech en dan vooral Apple, Microsoft en Alphabet. Tesla, Amazon, Meta en Nvidia (die ik zelf intussen bij Bit Tech reken) komen er veel bekaaider vanaf

Heel veel waarde-aandelen komt u tegen: Dividend Aristocrats, maar ook zeg maar family funds als Berkshire Hathaway (blijkbaar vertrouwt u er op dat Warren Buffett en Charlie Munger de boel netjes achter laten), HAL en de bekende Belgische funds of funds

Veel Nederlandse namen ook en dan vooral vertrouwde fondsen als Shell (formeel Brits nu natuurlijk, maar vooruit...), ASML, Ahold Delhaize, Unilever en zelfs Philips. Kijk aan, mensen die door die beademingsapparatuuraffaire heen kijken dus

Verrassend weinig echt risicovolle assets als crypto, of de gloeiende groeiaandelen van de laatste jaren

En u? Meest verrassende naam die ik tegenkom is KLM. Dat is spreekwoordelijk zo ongeveer het enige aandeel ter wereld die ik zelf short zou durven gaan voor de komende twintig jaar. Daarvoor hebben we alleen beurzen en markten: omdat we verschillend denken

Is zo'n Top 3 geven puur gokken, of niet? Kan, maar hoeft niet. En dat getuigen ook veel antwoorden, vind ik. Zie maar die keuze voor veel degelijke, saaie dividendaandelen. De crux is denk ik dat u voor zoveel mogelijk zekerheid gaat. Dan hebt u zeker niet de jackpot, maar de kans is ook klein dat u op nul eindigt.

Logisch, want:

Op koersen gokken over twintig jaar... is puur gokken. Niemand weet de volgende koerstik, laat staan die in 2042...

De kans dat de winnaars van de afgelopen tien en twintig jaar dat de komende tien à twintig jaar weer zijn, is statistisch gezien zéér klein

De kans is groot dat er over twintig jaar Bigger Tech is dan Big Tech. Die namen bestaan misschien nu nog niet eens, of ze zitten ergens in bijvoorbeeld Catie Wood's Ark Innovation Fund. In 2000 was bijvoorbeeld Amazon nog het lachertje van de Nasdaq met haar cash burn

U moet nagenoeg tot vrijwel zeker weten dat de business waar het om draait, over twintig jaar nog steeds relevant en lucratief is

Bij koersen, omzetten, winsten en cash flows durf ik zelf nooit verder dan een jaar vooruit te kijken. Dat is al koffiedik genoeg, laat staan dat daar de komende twintig jaar iets zinnigs over valt te zeggen. Bij dividenden is dat anders. Bedrijven doen er álles aan, zeker de echte dividenders, om nooit te verlagen.

Hier hebt u er een paar. Dit zijn geen koersen, maar dividenden per aandeel. Die selectie is niet toevallig, foute bedrijven hebben een zware overweging bij de echte dividendfondsen. Als duurzame belegger hebt u hier een stevige dobber aan, hoewel bij een beetje broker er zeker schone dividend ETF's zijn.



Dividend jaar op jaar verhogen, ongeacht financieel-economisch Umfeld, lukt niet altijd. Zie Shell maar. Als u alleen een hele bluts van die dingen hebt, maakt u bij veel van zulke aandelen al gauw 5-8% per jaar via dividend en aandeleninkoop. Komt de koers nog bij. Niet gegarandeerd, maar wel vrij zeker bij een mandje.

Dan kan de koers nog wel tegen u inlopen - en niet zo'n beetje ook, zeker als de brede markt crasht - maar daarmee is die waarde, ofwel verdienend vermogen niet weg. De beurshistorie bewijst dat iedere keer weer waarde er vroeg of laag weer uit komt op het koersenbord. Ook al kan dat soms lang duren.

Beleggen is nu eenmaal risico. En als we moeten nadenken over de komende twintig jaar beseffen we pas hoe weinig we nu weten en dat we maar zo weinig zekerheden hebben als belegger. Strikt genomen niet één 100%. We hebben alleen trackrecords en statistiek. Heb ik tot slot nog een vraag aan u.

Overdrijf ik zelf mijn euro-valutarisico? Want ook dat is statistiek uit het verleden. Niet één muntunie heeft ooit overleefd, vandaar. Niet dat ik denk dat onze mooie bedrijven stuk gaan aan een eventuele EU-breuk - verre van dat - maar ik heb in de loop der jaren veel rendement aan valuta verloren zien gaan.