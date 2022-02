Stijf rood voorbeurs, u wist het van tevoren, maar het valt nog mee?

De AEX-indicatie is -1,5% rond 750, want we moeten de uitgerekend afgelopen vrijdagavond opgelopen spanning rond de Oekraïne nog inprijzen.

De Europese futures openen allemaal bar slecht, hier en daar ruim -2%

De Amerikaanse futures plussen iets, dat is dan wel weer een iets beter teken

In Azië staat ook alles in het rood, vergelijkbaar met Europa. Tencent staat +0,5% in Hong

De volatiliteit deed +124,4 op27,4, misschien valt zelfs dit nog wel mee

De dollar - een vluchthaven bij geweld - ligt vlak op 1,134

Risk-off! De EU AAA-rentes zakken vijf à zes basispunten en de Amerikaanse tikt er een bij

Goud zakt 0,3%, olie stijgt 0,3% en crypto staat overwegend net even lager

Die brug in Canada is weer open, maar een continent verderop is het hopen en bidden maar dat geweld uitblijft. Niemand kan zich in ieder geval voorstellen dát?

Most investors think the Russia - Ukrain ciris will fade away. pic.twitter.com/yBXJc5TOiJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 14, 2022

Intussen bij de in dollars noterende Russische RTS Index: -4,9%. Die index zit stampvol olie & gas en is al een paar weken haar feeling met Brent kwijt. U ziet die koersuitslagen, het is sowieso een index die van wanten weet. Ooit heb ik hier zelf hele mooie rit in gemaakt, toen ik nog jong en onbezonnen was.



De schade aan de roebel valt (ook) mee? Om eerlijk te zijn had ik grotere koersschokken verwacht als de beleggerswereld echt bang is voor oorlog, want het is wel even Nato-Rusland. Of kan gewoon niemand zich voorstellen dat beide zo dom zijn dat...



Dit is de CBOE VIX Index en dat staat voor volatiliteit en niet Valentijn, mocht u hier nieuw zijn. Ja, de markt is onrustig en beweeglijk, maar de huidige stand springt er niet echt uit. Houd u evenwel rekening met wispelturige koersen.



De opening dan en we doen het vandaag op eigen kracht. De agenda is leeg:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. SBM Offshore heeft nieuws en hier zijn letterlijke quotes, CEO Jitse Groen had geen nieuws te melden bij Harry Mens gisteren in Business Class.

Analistenadvies:

AMG: starten met buy en €42 - Jefferies

En dan nog even dit

De olieprijs en omstreken:

Oil’s surge toward $100 a barrel for the first time since 2014 is threatening to deal a double-blow to the world economy by further denting growth prospects and driving up inflation https://t.co/73TJ0yk2qw — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2022

Het zijn er wel erg veel?

Venture capitalists have invested billions of dollars in fast grocery-delivery services in a race to expand across Europe, but this new mainstay of city life is facing pushback from some residents and authorities. More here https://t.co/ENMKf7LtVW pic.twitter.com/1ceSzqXYzl — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2022

Japan, centrale bank, rentes...

The Bank of Japan’s intervention on Monday to put a lid on surging sovereign bond yields may encourage Japanese companies to sell more debt https://t.co/NsWcYLxuo4 — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2022

Chinees vastgoed, we zouden het bijna nog vergeten:

The rapid plunge of Zhenro's bonds are highlighting transparency risks in China’s real estate sector https://t.co/BhnJ3pxEx1 — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2022

Het was weer een spektakel, maar hoe zat het ook weer met die Superbowl Indicator?

Rams verslaan Bengals en winnen Super Bowl voor tweede keer in historie https://t.co/HDyQUiAaq2 — NU.nl (@NUnl) February 14, 2022

En het bleef niet onopgemerkt:

Coinbase said it was back up and running after having to throttle traffic earlier in the evening following the release of an ad during the Super Bowl https://t.co/xL02Xaggj5 — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2022

Dit was wel heel extreem, maar particulieren zijn een factor geworden in prijsvorming:

AMC was sent on a wild ride this year as retail investors jumped into the stock. Could this meme stock movement change Wall Street forever? Watch the full video here: https://t.co/lTTHHppu8C pic.twitter.com/rkncm2bVU6 — CNBC (@CNBC) February 14, 2022

Ja, eens zijn ook de grote dagen van Big Tech over. Ga dat alleen maar timen... Er over nadenken kan echter nu al.

Are tech giants 'sunsetting'? Strategists warn of big tech under pressure https://t.co/uUE8MrWMi2 — CNBC (@CNBC) February 14, 2022

Wacht even...?

Global economic growth versus earnings growth.

Clearly a lot of operational leverage. pic.twitter.com/daNQBtyWkV — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 14, 2022

Omdat het 14 februari is:



Veel plezier en succes vandaag.