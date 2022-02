Slotcall: Unilever komt bovendrijven

Mede dankzij een behoorlijke koersspurt van Unilever (+4,2%) weet de AEX (-0,2%) het hoofd aardig boven water te houden. Het concern maakt voor dik 14% deel uit van de hoofdindex en zorgt daarmee voor een boost van 0,6%.

Kortom, zonder Unilever was de AEX dus 0,8% lager gesloten. Het zal mij dus niet verbazen dat de meerderheid van u vandaag de hoofdindex niet verslaat. Ondergetekende overigens ook niet en dat komt vooral door ASML (-2,5%), Besi (-1,8%) en Prosus (-3,5%).

Er lijkt overigens ook geen bodem te zitten op de koers van Just Eat Takeaway (-6,2%). De maaltijdbezorger zakt onder de €40 en is daarmee terug op het niveau van oktober 2017. In deze periode is de AEX-herbeleggingsindex met bijna 60% opgelopen.

Het sentiment onder maaltijdbezorgers is al langer slecht. De rentes lopen op, wat automatisch slecht nieuws betekent voor groeibedrijven, en dan vallen de bedrijfsprestaties ook nog tegen. Deze week was branchegenoot Delivery Hero de boosdoener. Het bedrijf stelde teleur met zijn verwachtingen en is dit jaar ruimschoots gehalveerd in waarde.

Shell niet te houden

Een positieve noot is daarentegen Shell (+1,5%). Het voormalige Koninklijke Olie ziet de olie- en gasprijzen alleen maar verder oplopen en koerst alweer bijna op het niveau van voor de coronapandemie.

Wie had dat anderhalf jaar geleden nou verwacht. Toen moest Shell nog het mes zitten in zijn dividend. Puur vanwege slechte marktomstandigheden. Achteraf was dit dus allemaal niet nodig geweest. Maar goed, achteraf is alles makkelijk.

Aperam

Aperam (-1,6%) heeft de wind momenteel aardig in de zeilen. Het roestvrijstaalbedrijf plukt de vruchten van de fors gestegen staalprijzen. De omzet steeg daardoor in het vierde kwartaal met 52% tot €1,4 miljard.

De winst per aandeel verdubbelde afgelopen kwartaal zelfs tot €5,53. Daarmee handelt het aandeel slechts tegen 5 keer de winst over boekjaar 2021. Deze waardering is zo laag, omdat de markt er vanuit gaat het het bedrijf dit hoge winstniveau niet kan vasthouden.

Voor 2023 rekent de IEX-Beleggersdesk bijvoorbeeld op een winst per aandeel van €6,50. Dit is al bijna net zoveel als in het gehele vierde kwartaal van 2021. Of u het aandeel ondanks deze magere vooruitzichten wel gewoon in portefeuille kunt hebben, leest u in het onderstaande artikel.

AMD

Daar waar Aperam een absoluut waarde-aandeel is, geldt voor AMD (-5,5%) precies het omgekeerde. Het chipbedrijf is alleenheerser op het gebied van chips voor datacenters. Uit de recente vierdekwartaalcijfers blijkt dat deze chips niet zijn aan te slepen.

De omzet van AMD klom afgelopen kwartaal met 49% en de winst per aandeel steegs zelfs met 77% tot $0,92. De groei zet dit jaar naar verwachting door zo rekent analist Paul Weeteling op een verdere stijging van de winstgevendheid van dik 50%.

Momenteel koerst het aandeel tegen 29 keer de verwachte winst over 2022 en dat schept mogelijkheden. Of het opwaarts potentieel voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan deze week verder omhoog. Negatieve rentes zijn inmiddels ver weg.

Nederland: -0 basispunten (+0,45%)

Duitsland: -1 basispunt (+0,29%)

Italië: +2 basispunten (+1,94%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+1,54%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (+2,03%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,9%

AEX deze maand: +0,8%

AEX dit jaar: -4,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -4,5%

Groene cijfers

De beurzen kennen wereldwijd een goede week. Alleen wie een tracker heeft op de AMX (-0,8%) komt er bekaaid van af. De midcap stelt teleur door de tegenvallende resultaten van ABN Amro (-11,9%) en Flow Traders (-14,2%). Wat mij verder opvalt, is dat de volatiliteitsbarometer CBOE VIX (24,2 punten) op een relatief hoog niveau blijft liggen.



AEX

De jaarcijfers van Adyen (+11,9%) maken wederom duidelijk dat de betaalverwerker een prachtig bedrijf is. Maar is het met de huidige waardering van 90 keer de verwachte winst ook een prachtige belegging?

Verder wordt Unibail Rodamco (+10,0%) beloond voor een beter dan verwachte outlook. Het winkelvastgoedfonds rekent voor 2022 op een winst per aandeel van circa €8,30. Dat is aanmerkelijk meer dan de €6,91 die het afgelopen jaar behaalde. Tot slot kan Aegon (-4,6%) met zijn vierde kwartaalcijfers de handen van beleggers niet over elkaar krijgen. Met name de kapitaalgeneratie viel tegen.

AMX

Niet voor de eerste keer gaat Flow Traders (-14,2%) op de cijfers helemaal nat. De IEX-Beleggersdesk ziet kansen en zet het aandeel op Strong Buy. De reden waarom leest u in dit artikel.

De resultaten van ABN Amro (-11,9%) waren bepaalde niet slecht, maar de markt denkt er anders over. Gokfonds AirFrance-KLM (+9,7%) vliegt daarentegen wel omhoog. Tja, sommige bewegingen op de beurs zijn maar moeilijk te verklaren.

ASCX

Het is de week van het winkelvastgoed. Wereldhave (+11,3%) slaagt er in toenemende mate in om zijn schuldpositie onder controle te krijgen. Het dividendrendement bedraagt 7%, maar veel groei lijkt er niet in te zitten. Ook TomTom (+8,5%) maakt een aardige rebound en daar had ik na de cijfers van afgelopen week geen rekening mee gehouden.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week maakt Arend Jan de vooruitblik.