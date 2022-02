Rood voorbeurs, want in maart verhoogt Fed rente met 50 basispunten

quote: riviera1234 schreef op 11 februari 2022 09:29:

@Abandoned baby: Nou dat hebben we al eerder gezien en niet zo lang geleden, 2008, weet U nog? Natuurlijk gaat dit naar een banken en systeemcrisis. Na jaren van geld uit het niets de wereld in pompen zijn er 2 mogelijkheden: of torenhoge inflatie zodat de schulden minder waard worden, of geld uit de markt halen om de boeken weer op orde te brengen. Allebei desastreus voor de economie. You can’t taper a ponzi scheme zoals sommige mensen zeggen

@Abandoned baby: Nou dat hebben we al eerder gezien en niet zo lang geleden, 2008, weet U nog? Natuurlijk gaat dit naar een banken en systeemcrisis. Na jaren van geld uit het niets de wereld in pompen zijn er 2 mogelijkheden: of torenhoge inflatie zodat de schulden minder waard worden, of geld uit de markt halen om de boeken weer op orde te brengen. Allebei desastreus voor de economie. You can’t taper a ponzi scheme zoals sommige mensen zeggen

Je overdrijft hopeloos. Zit je te hopen om lekker goedkoop een huis te kunnen kopen of zo? Want dit klinkt toch wel erg als naar je belang toekletsen.De ECB kan de rente helemaal niet hard verhogen. Daarmee lokken ze meteen een nieuwe eurocrisis uit. Want dan trekken ze niet alleen een hele rits banken om, maar ook de begrotingen van een stelletje eurolanden. Dat is wel het laatste wat de ECB wil. Dus de rente blijft voor onbepaalde tijd erg laag. Misschien iets minder extreem laag, maar nog altijd netto negatief. Anders gaat de zaak kapot.Dus wat doet de ECB?- hopen dat het vanzelf over gaat. Dat is niet zo ontzettend gek want de inflatie komt deels door de olieprijs en die gaat niet onbeperkt stijgen en deels door logistieke problemen en die gaan ooit weg. Dat zijn al twee factoren.- hopen dat de VS het oplossen. De VS kunnen zich een hogere rente veroorloven dan Europa. De VS beheerst zelf zijn eigen munt en hun banken zijn veel sterker uit de kredietcrisis gekomen dan de Europese banken. Als de VS de economie effectief afkoelt, zal ook het personeelstekort en de bijbehorende loonstijgingen weggaan. Dat is tenminste de theorie.- en als alles mis gaat, dan doen we gewoon weer whatever it takes. Als de ECB obligaties kan opkopen, dan kan de ECB ook hypotheken opkopen.Niemand heeft belang bij een instortende huizenmarkt (behalve misschien huurders die op een koopje gokken). De bouw zorgt voor veel werkgelegenheid en is zichtbaar. Niemand wil arme oma'tjes die in de winter uit hun huis worden gezet op het nieuws. Niemand wil een nieuwe bankencrisis, zeker de EU niet. Europa is nog steeds niet hersteld van de vorige. Niemand in Brussel of Frankfurt wil een nieuwe eurocrisis. Een nieuwe eurocrisis nu zou wel eens echt de nekslag kunnen zijn. Dus geloof maar dat alles uit de kast gaat komen als het zo ver komt. Hopelijk komt het niet zo ver.