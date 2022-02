Rood voorbeurs, want in maart verhoogt Fed rente met 50 basispunten

Van onderen, de AEX indicatie is -0,9% na een slecht Wall Street. De Fed verhoogt de rente volgende maand met 50 basispunten - en dat kan u al bijna als hard feit in uw agenda zetten. Zoveel is duidelijk na gisteren... en dat heeft impact op de borden.

De Europese futures staan een procentje te huilen en de Amerikaanse doen amper beter

In Azië is het ook een en al rood op die maffe Nikkei 225 na

De volatiliteit (CBOE VIX Index) steeg +19,9% naar 23,9

De dollar trekt 0,5% aan tot 1,138

De rentes... stijgen. De VS tienjaars doet al 2,04%, wij klokken 0,46% en de nu toch ook om haar moeder roepende Bund yieldt 0,30%

Goud zakt iets, olie zakt bijna een procent en crypto doet dat ruim

Inflatie en rente achtervolgen ons, aandelen hebt u wel eens vrolijker zien bewegen, maar de schade valt per saldo mee? Dit is technologie-index Nasdaq 100, de meest gevoelige index hiervoor. Valt het uiteindelijk mee, of valt het mee? Veel beweging steeds, maar de richting is nu wel een beetje zoek.



De volatiliteit is vrij hoog - vandaar ook die grote koersuitslagen - maar de VIX-index heeft ook wel eens gekkere bokkensprongen gemaakt.



Waarom dit verhaal? Nou, er komt een hike aan. Dat werd Wall Street gisteren duidelijk. In navolging van Bank of America gaat nu bijvoorbeeld Goldman Sachs ook uit van zeven en niet meer vijf renteverhogingen. Ja, dat inflatiecijfer van gisteren hakt er in. En de Fed is nu op oorlogspad.

Fed officials have signaled they will raise rates at their March meeting https://t.co/rWBWfy04Nd — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) February 10, 2022

Intussen prijst de markt de kans op 100% in dat de Fed volgende maand met 50 basispunten - dus niet 25 - verhoogt. Het moet ook maar eens? Dit is de tweejaarsrente versus de Fed rente: wie roept daar iets met behind the curve?



Tot zo ver, over naar het Damrak. Aperam levert puike resultaten af, verwachtingen verslagen, het dividendvoorstel is €1,75 en het concern koopt voor €100 miljoen aandelen in. Voor het lopende eerste kwartaal rekent Aperam op een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het vierde kwartaal.



NX Filtration is er ook met cijfers en groeide vorig jaar sneller dan verwacht. Dit jaar moet de omzet verdubbelen.



De opening dan met laat-het-alstublieft-snel-weekend-zijn-koersen:



De rentes:

En dan nog even dit

Terugblik:

Wall Street sank after U.S. inflation data came in hotter than expected, but stocks turned sharply lower following comments from Federal Reserve President James Bullard, which raised fears the Fed will hike rates more aggressively. More here: https://t.co/fqHBq8b62h pic.twitter.com/o3pOL3bLPl — Reuters Business (@ReutersBiz) February 11, 2022

Als onze Duitse vriend OUCH! zegt, moet u altijd opletten:

OUCH! Markets now pricing 100% probability of 50bp hike in March after Federal Reserve Bank of St. Louis President James Bullard said he supported raising rates by a full percentage point by July. Markets now see Fed Funds Target Rate at 1.77% by year-end. pic.twitter.com/qo0JWbR6ky — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 10, 2022

Deze pensioenbelegger heeft ook vaak mooie data:

Here's a look at the Effective Fed Funds Rate and Inflation Rates when the Unemployment Rate was at 4.0%, as it is today.



Find the outlier... pic.twitter.com/n5rCcPIs8E — Charlie Bilello (@charliebilello) February 10, 2022

Verder wat deze meneer zegt en denkt u hier maar verder niet over na?

A reality check for ''regime change'' bond bears.



Global debt: $300trn+

2021 servicing costs: $10trn



Rates up 1pp =

Medium term servicing costs up $6trn



Rates went already up by 1% in EU & US (more in EM).



Rates even higher?

Tell me how we make up trillions in cash flows. — Alf (@MacroAlf) February 9, 2022

Zo lukt het wel met die inflatie, direct en indirect:

The world’s oil supermajors are pumping out cash as if crude was already trading at $100 a barrel https://t.co/GI3nbPMFTi — Bloomberg Markets (@markets) February 11, 2022

Op weg naar twee werelden?

Manufacturers in China are increasingly looking to source chips locally because they fear the U.S. and other governments may prioritize domestic users of the product vital to national security, SMIC's co-CEO says https://t.co/nSqtV9xfeC — Bloomberg Markets (@markets) February 11, 2022

Lichtpuntje:

Despite many signs of relief, supply-chain normalcy is some way off https://t.co/oYCuge5k9a — Bloomberg Markets (@markets) February 11, 2022

Weet u al waar u schuilt als dat nodig is?

An interest-rate and inflation climate unlike what many investors have ever seen is prompting them to look for assets to get through the market storm https://t.co/Yx1mUJI0J0 — Bloomberg Markets (@markets) February 11, 2022

Ook nog even wat fantasie:

?? During a presentation from #SpaceX's Starbase facility in Texas, Elon Musk said the #Starship launch system is capable of self-sustaining life on Mars with its rapid reusabilityhttps://t.co/Y8ydcXbLkg — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 11, 2022

Hahaha:

Veel plezier en succes vandaag.