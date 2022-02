Unilever blijft een technisch brekebeentje (II)

Unilever dreigt door de steun van €43 te zakken. Technisch blijft het aandeel zeer kwetsbaar en een brekebeentje.

Meevallende omzetcijfers van Unilever van afgelopen week doen niets af een een zwak technisch plaatje.

De omzet van Unilever is vorig kwartaal flink gestegen en ook onderliggend trok de groei aan. De soep- en zeepfabrikant gaat tevens voor €3 miljard aan eigen aandelen inkopen in 2022 en 2023.

De laatste keer dat ik Unilever technisch tegen het licht heb gehouden was op 23 juli vorig jaar. Ik noemde het aandeel technisch een brekebeen.

Nu, ruim zes maanden later, blijkt Unilever, ondanks meevallende omzetcijfers, technisch nog steeds geen potje te kunnen breken.

Achterblijvend koersverloop

Ik kan er nog steeds geen brood van bakken, want Unilever is sinds 2019 een underperformer. Zoals u van ons weet doen wij geen zaken met achterblijvers.

Even wat (technische) cijfertjes op een rij:

Sinds eind juli is Unilever bijna 10% in koers gedaald van €49,17, tegen €44,78 nu

Eind 2020 noteerde Unilever rond €53

Op het all time high, in september 2019, noteerde Unilever even €57,77

Sinds de slotkoers van 2021 rond €47,05, heeft Unilever zo'n 5% verloren

Gênant

Ik ga er deze keer geen AEX-cijfers naast leggen, want het is gewoon gênant hoe Unilever onderpresteert.

Op de TA-desk zien we nog steeds geen reden om het technisch advies te verhogen. Zelfs niet als speculatief dobbeltje voor de traders. We staan al geruime tijd aan de zijlijn en ook nu adviseren we defensieve langetermijn-beleggers Unilever te mijden. Hieronder kunt u lezen waarom.

Kopen of verkopen

Korte termijn: Unilever laat het kopje hangen

Unilever is weer in mineur, nu het herstel niet door zet. Technisch is de herstelfase afgebroken en krult de koers weer neerwaarts om.

We zien een eerste steun rond €43 (de bodem van 26 februari 2021). De weerstand voor Unilever ligt op €47,93 (gevormd op 4 januari).

Unilever was eerder al (binnen de horizontale trend) afgeketst op de weerstand van €47,93 (de top van 4 januari).



De dalende moneyflow (doorlopende lijn onderste helft van de grafiek) geeft aan dat beleggers kapitaal aan het aandeel Unilever onttrekken.



Lange termijn: Unilever geeft nog geen groen licht

Unilever laat op de lange termijn een zwak koersverloop zien. Het afgelopen jaar bewoog het aandeel per saldo zijwaarts. Maar gezien de lagere toppen op de langere termijn blijft Unilever blijft kwetsbaar.

De steun op €43 (de bodem van 26 februari 2021) staat thans onder druk. Het laagste punt donderdag 10 februari lag op €43,47. De weerstand ligt op €51,05 (de top van 18 juni 2021).

Een slotstand onder de steun zou het zwakke technische plaatje valideren. Aan de onderkant komt er dan ruimte vrij voor verdere koersdaling. Daarna wordt €38,42 het volgende neerwaartse koersdoel.

Op langere termijn kan de koers nog veel lager.

Meerjarengrafiek: Unilever laat het kopje troosteloos hangen

Op de meerjarengrafiek laat Unilever de volgende technische kenmerken zien:

De opwaartse trend uit 2009 is gebroken.

Fase II, de hausse, ligt nu achter ons

De lagere toppen sinds eind 2020 geven verkoopdruk weer

Dit bakent fase III af, de top

Onder op €43 gaat het kelderluik open en begint fase IV (downtrend)

Zie uitleg van de fase-theorie onder de grafiek.



De vier levensfases bij elk aandeel

TA-collega Stan Weinstein beschreef in 1988 in zijn boek Secrets for Profiting in Bull and Bear markets de 4 levensfases binnen elke aandelencyclus. Hieronder een beknopte samenvatting:

bodemvorming: Fase I

uptrend: Fase II

topvorming (verzwakking): Fase III

daling: Fase IV

Elk liquide aandeel, verhandelde grondstof, valuta of beursindex bevindt zich altijd in een van deze fasen.

Het 30-weeks voortschrijdend gemiddelde biedt volgens Weinstein een belangrijke indicatie waar een aandeel of index zich bevindt. Volgens de vier-fasen theorie moet een aandeel boven haar 150-daags gemiddelde bewegen om van fase II te kunnen spreken. Een aandeel beweegt in fase IV indien de koers onder haar 150-dagenlijn fluctueert.

De technisch analisten van Tostrams maken binnen het vierfasenmodel gebruik van de 200-dagenlijn (=40-weeks voortschrijdend gemiddelde). Dat is een iets rustigere lijn dan de 30-wekenlijn van Weinstein.

Hieronder staan de fases in combinatie met het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde.